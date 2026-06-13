Forman (Motoristé): Budoucnost země se netvoří před kamerami

13.06.2026 22:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k významu výborů Poslanecké sněmovny

Forman (Motoristé): Budoucnost země se netvoří před kamerami
Foto: Motoristé
Popisek: Libor Forman

Mnozí lidé si myslí, že zásadní politická rozhodnutí vznikají přímo v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Pravda je ale taková, že ta nejdůležitější práce často probíhá mimo světla kamer, ve výborech, kde se jednotlivá témata projednávají do hloubky.

Právě tam je potřeba hledat shodu napříč politickým spektrem. Ne podle toho, kdo je koalice a kdo opozice, ale podle toho, jaký dopad budou mít konkrétní rozhodnutí na hospodářství a budoucnost této země.

Výbory by měly uvažovat nadčasově. Jejich rozhodnutí totiž často přesahují jedno volební období i mandát jednotlivých poslanců. Budoucnost země se netvoří jen před kamerami. Často se rozhoduje právě tam, kde je nejvíc práce a nejméně pozornosti.

Mgr. Libor Forman

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Forman , sněmovna , výbory , motoristé

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