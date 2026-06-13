ÚZSVM poslal na účet pro oběti trestných činů 197 milionů

13.06.2026 22:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zaslal na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti dalších více než 197 milionů korun.

ÚZSVM poslal na účet pro oběti trestných činů 197 milionů
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Peníze pocházejí z prodeje majetku podnikatele odsouzeného za podvod v kauze tzv. forexových robotů. Majetek v celkové odhadované hodnotě přes 450 milionů korun zabavený v rámci této kauzy propadl státu na základě rozsudku soudu. ÚZSVM se doposud v elektronických aukcích podařilo prodat přes šest stovek z celkem cca 1 700 zabavených majetkových položek. Další položky jsou zatím blokovány běžícími soudními spory mimo hlavní trestní řízení.

Mezi již zpeněžené položky patří převážně nemovitosti, například areál bývalého JZD ve Zhoři u Stříbra za 3,4 milionu korun, soubor zemědělských pozemků v katastrálním území Prostiboř za 32,5 milionu korun či pozemek v Brodu nad Tichou s výskytem bobra a dalších chráněných druhů. Ten za 1,4 milionu korun získal Plzeňský kraj. ÚZSVM v elektronické aukci prodal i 20 kusů exkluzivní limitované edice per značky Montblanc za více než dva miliony korun, mezi nimi například pero věnované malíři Vasiliji Kandinskému, vévodovi Ludvíku Mouřenínovi či císaři Josefu II.

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Z položek, které dosud prodány nebyly, je tou nejvýznamnější zámek v Bezdružicích (ZDE). ÚZSVM nyní nabízí areál zámku ostatním státním institucím k převzetí a v případě jejich nezájmu bude hledat nového vlastníka mimo stát.

U zhruba poloviny zabaveného majetku již proběhla zákonná dvouletá lhůta, během které byl majetek realizován v režimu zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. S dosud neprodanými položkami tak nyní bude nakládáno podle ustanovení zákona o majetku státu. ÚZSVM je nejprve nabídne státním institucím a dále obcím a krajům. V případě, že neprojeví zájem, budou nabídnuty k prodeji veřejnosti formou elektronické aukce na stránkách ZDE. Peníze z prodeje poputují již do státního rozpočtu.

Po uvolnění blokací běžících soudních sporů budou následně realizovány další části majetkové podstaty kauzy s forexními roboty, u kterých je dosud dvouletá lhůta pro realizaci majetku ve prospěch odškodnění obětí pozastavena.

Podle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení mají oběti trestných činů právo na odškodnění prostřednictvím příjmů z prodeje majetku pocházejícího z majetkové trestné činnosti a finančních prostředků ze zajištěných účtů pachatelů. Za tímto účelem zřídilo Ministerstvo spravedlnosti v roce 2018 u České národní banky zvláštní účet pro odškodňování obětí trestných činů, na který ÚZSVM od roku 2018 zaslal už celkem přes 1,6 miliardy korun.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.nabidkamajetku.gov.cz

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finance , kriminalita , ÚZSVM , MSp , TZ

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