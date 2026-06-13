ÚZSVM poslal na účet pro oběti trestných činů 197 milionů

Peníze pocházejí z prodeje majetku podnikatele odsouzeného za podvod v kauze tzv. forexových robotů. Majetek v celkové odhadované hodnotě přes 450 milionů korun zabavený v rámci této kauzy propadl státu na základě rozsudku soudu. ÚZSVM se doposud v elektronických aukcích podařilo prodat přes šest stovek z celkem cca 1 700 zabavených majetkových položek. Další položky jsou zatím blokovány běžícími soudními spory mimo hlavní trestní řízení.
Mezi již zpeněžené položky patří převážně nemovitosti, například areál bývalého JZD ve Zhoři u Stříbra za 3,4 milionu korun, soubor zemědělských pozemků v katastrálním území Prostiboř za 32,5 milionu korun či pozemek v Brodu nad Tichou s výskytem bobra a dalších chráněných druhů. Ten za 1,4 milionu korun získal Plzeňský kraj. ÚZSVM v elektronické aukci prodal i 20 kusů exkluzivní limitované edice per značky Montblanc za více než dva miliony korun, mezi nimi například pero věnované malíři Vasiliji Kandinskému, vévodovi Ludvíku Mouřenínovi či císaři Josefu II.
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Z položek, které dosud prodány nebyly, je tou nejvýznamnější zámek v Bezdružicích (ZDE). ÚZSVM nyní nabízí areál zámku ostatním státním institucím k převzetí a v případě jejich nezájmu bude hledat nového vlastníka mimo stát.
U zhruba poloviny zabaveného majetku již proběhla zákonná dvouletá lhůta, během které byl majetek realizován v režimu zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. S dosud neprodanými položkami tak nyní bude nakládáno podle ustanovení zákona o majetku státu. ÚZSVM je nejprve nabídne státním institucím a dále obcím a krajům. V případě, že neprojeví zájem, budou nabídnuty k prodeji veřejnosti formou elektronické aukce na stránkách ZDE. Peníze z prodeje poputují již do státního rozpočtu.
Po uvolnění blokací běžících soudních sporů budou následně realizovány další části majetkové podstaty kauzy s forexními roboty, u kterých je dosud dvouletá lhůta pro realizaci majetku ve prospěch odškodnění obětí pozastavena.
Podle zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení mají oběti trestných činů právo na odškodnění prostřednictvím příjmů z prodeje majetku pocházejícího z majetkové trestné činnosti a finančních prostředků ze zajištěných účtů pachatelů. Za tímto účelem zřídilo Ministerstvo spravedlnosti v roce 2018 u České národní banky zvláštní účet pro odškodňování obětí trestných činů, na který ÚZSVM od roku 2018 zaslal už celkem přes 1,6 miliardy korun.
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