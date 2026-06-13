Správa železnic: Jak bude vypadat Libeňský přesmyk?

Plynulost výrazně zlepší takzvaný Libeňský přesmyk, který je součástí připravované modernizace trati mezi Libní a Malešicemi. Na podobě samotného přemostění se bude podílet veřejnost, hlasování startuje právě dnes. Amfiteátr s kavárnou, moderní dětská hřiště nebo sportoviště pro parkour, skateboardy a míčové hry. V anketě si lidé můžou vybrat nejen vzhled mostu, ale také rozhodnout o využití prostoru pod ním.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Hlasovat je možné do konce června, odkaz je k dispozici na speciálním webu k projektu Libeňský přesmyk ZDE. Výsledky ankety budou důležitým podkladem pro finální rozhodnutí Správy železnic.
Při přípravě této důležité stavby Správa železnic komunikuje s místními občany dlouhodobě, uspořádala také několik setkání. Dnes varianty návrhu Libeňského přesmyku představí na radnici Prahy 9.
Na libeňském nádraží se dnes kříží dálková a příměstská doprava na frekventovaném koridoru z Prahy do Kolína s nákladními vlaky směřujícími do Malešic. Tuto trasu navíc využívá městská linka z Hostivaře do Roztok. Libeňský přesmyk mimoúrovňově oddělí vlaky na obou trasách a ty tak nebudou muset čekat na volnou kolej. Stavba tak zásadním způsobem zlepší plynulost dopravy a z toho důvodu je zásadní prioritou z pohledu osobních i nákladních dopravců.
Aktuálně pokračuje příprava projektové dokumentace, stavební práce by měly odstartovat na začátku 30. let.
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