Zoo Zlín: Bezplatné zastřešené parkování u sezónního vstupu

13.06.2026 11:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Návštěvníci zlínské zoo mohou opět využívat parkoviště P5 u sezónního vstupu do zoo.

Zoo Zlín: Bezplatné zastřešené parkování u sezónního vstupu
Foto: wikipedia
Popisek: Zoo Zlín.

Po dokončení fotovoltaické elektrárny se vrátilo do provozu, navíc v nové komfortnější podobě. Parkoviště zastřešily takzvané carporty, na kterých jsou umístěny solární panely. Lidé zaparkují ve stínu a Zoo Zlín na stejné ploše vyrobí čistou energii. Na parkovišti P5 jsou k dispozici i parkovací místa pro handicapované návštěvníky a zájezdové autobusy.

„Zoo Zlín dlouhodobě ukazuje, že moderní veřejná instituce může fungovat inovativně, ekologicky a zároveň komfortně pro návštěvníky. Projekt zastřešeného parkoviště s fotovoltaikou je skvělým příkladem chytrého hospodaření s energiemi i odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Jsem rád, že město může podobné rozvojové projekty podporovat a že Zoo Zlín patří mezi lídry v oblasti udržitelnosti,“ uvedl primátor Jiří Korec.

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Moderní carporty přinesly hned několik benefitů najednou. „Je to největší carport na Moravě. Návštěvníci získají příjemné kryté parkování, zoo posiluje energetickou soběstačnost a současně snižuje ekologickou stopu. Fotovoltaika nám ušetří přibližně třetinu potřebné elektrické energie, ročně to znamená úsporu kolem 3 milionů korun. Podle nás právě takové projekty tvoří důležitou součást moderní zoologické zahrady 21. století. A chceme být také příkladem odpovědného přístupu k životnímu prostředí,“ uvedl ředitel zoo Roman Horský.

Jak dále dodal, s uvedeným prostorem má zoo další plány. „Ještě letos se pustíme do realizace bateriového úložiště, které nám umožní přebytečnou energii uložit a v pravý čas ji opětovně využít. Samotné parkoviště pak v příštím roce doplní 16 nabíjejících stanic pro elektromobily,“ přiblížil ředitel Horský.

Všechna parkoviště, které provozuje zoo u sezónního a hlavního vstupu, umožňují parkování zdarma. Další soukromé parkovací plochy jsou zpoplatněny. „I když disponujeme největším počtem parkovacích míst mezi českými zoo, celkem je k dispozici 1 800 míst, pracujeme na vylepšení. Chystáme nová parkoviště u sezónního vstupu označovaná P7 a P8 s kapacitou 180 míst, a to včetně stellplatzu, prostoru pro karavany a obytné automobily se sociálním zázemím a připojením na energie. Bohužel od roku 2024 stále řešíme vydání stavebního povolení vzhledem k opakujícím se připomínkám okolních subjektů. Projekčně jsme připraveni, věříme, že tento projekt investičně podpoří i náš zřizovatel, statutární město Zlín,“ přiblížil ředitel Horský.

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Návštěvníci zlínské zoo mohou opět využívat parkoviště P5 u sezónního vstupu do zoo.