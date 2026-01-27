Finanční správa: Nečekejte na složenku, nechte si zaslat údaje pro platbu e-mailem

Tato služba poplatníkům přináší detailní přehled daně za jednotlivé nemovité věci tak, jak byly uvedeny v daňovém přiznání. Zasílání údajů pro placení daně e-mailem doporučujeme jako velmi pohodlný a bezpečný způsob, jak získat platební údaje včas a přehledně. Poplatník získá kromě samotných údajů k platbě i podrobný rozpis daně podle jednotlivých nemovitostí, což papírová složenka neumožňuje.
Služba je dostupná všem poplatníkům. Lze o ni snadno požádat prostřednictvím online formuláře.
Přihlášení ke službě je jednoduché – stačí vyplnit žádost, vytisknout, ručně podepsat, vyfotit či naskenovat a následně e-mailem zaslat do 15. března daného roku na příslušný finanční úřad. Seznam e-mailových adres konkrétních finančních úřadů a jejich územních pracovišť je dostupný na webu finanční správy ve formátu PDF ZDE.
Poplatníkům, kteří si údaje nechají zasílat e-mailem, již nebudou složenky zasílány poštou. Tímto krokem se ušetří časové i finanční náklady na její doručení. E-mail obsahuje QR kód pro snadné zaplacení daně prostřednictvím mobilního bankovnictví.
Proč zvolit e-mail místo složenky?
- Obsahuje přehledný rozpis daně podle jednotlivých nemovitých věcí tak, jak jsou uvedeny v daňovém přiznání
- Platební údaje obdržíte dříve než poštovní složenku
- Pohodlná platba mobilem díky QR kódu
- Oficiální e-mail finanční správy s platebními údaji je spolehlivá cesta, jak platit na správný účet a nenaletět podvodníkům
- Snížení nákladů veřejné správy
- Šetrný k životnímu prostředí
Přihlášení k zasílání údajů e-mailem pro aktuální zdaňovací období je každoročně možné do 15. března. Poplatníci se tak stále mohou přihlásit k využití služby v roce 2026.
Více informací o službě naleznete na webových stránkách finanční správy.
