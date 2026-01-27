Finanční správa: Nečekejte na složenku, nechte si zaslat údaje pro platbu e-mailem

28.01.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Finanční správa připomíná možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.

Finanční správa: Nečekejte na složenku, nechte si zaslat údaje pro platbu e-mailem
Foto: financnisprava.cz
Popisek: Finanční správa ČR - logo

Tato služba poplatníkům přináší detailní přehled daně za jednotlivé nemovité věci tak, jak byly uvedeny v daňovém přiznání. Zasílání údajů pro placení daně e-mailem doporučujeme jako velmi pohodlný a bezpečný způsob, jak získat platební údaje včas a přehledně. Poplatník získá kromě samotných údajů k platbě i podrobný rozpis daně podle jednotlivých nemovitostí, což papírová složenka neumožňuje.

Služba je dostupná všem poplatníkům. Lze o ni snadno požádat prostřednictvím online formuláře.

Přihlášení ke službě je jednoduché – stačí vyplnit žádost, vytisknout, ručně podepsat, vyfotit či naskenovat a následně e-mailem zaslat do 15. března daného roku na příslušný finanční úřad. Seznam e-mailových adres konkrétních finančních úřadů a jejich územních pracovišť je dostupný na webu finanční správy ve formátu PDF ZDE.

Poplatníkům, kteří si údaje nechají zasílat e-mailem, již nebudou složenky zasílány poštou. Tímto krokem se ušetří časové i finanční náklady na její doručení. E-mail obsahuje QR kód pro snadné zaplacení daně prostřednictvím mobilního bankovnictví.

Proč zvolit e-mail místo složenky?

  • Obsahuje přehledný rozpis daně podle jednotlivých nemovitých věcí tak, jak jsou uvedeny v daňovém přiznání
  • Platební údaje obdržíte dříve než poštovní složenku
  • Pohodlná platba mobilem díky QR kódu
  • Oficiální e-mail finanční správy s platebními údaji je spolehlivá cesta, jak platit na správný účet a nenaletět podvodníkům
  • Snížení nákladů veřejné správy
  • Šetrný k životnímu prostředí

Přihlášení k zasílání údajů e-mailem pro aktuální zdaňovací období je každoročně možné do 15. března. Poplatníci se tak stále mohou přihlásit k využití služby v roce 2026.

Více informací o službě naleznete na webových stránkách finanční správy.

https://financnisprava.gov.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/zasilani-udaju-pro-placeni-dane-e-mailem/elektronicke-adresy-financnich-uradu-a

