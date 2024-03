Finanční správa: Placení daně z nemovitých věcí? Nahraďte do 15. března složenku e-mailem

reklama

Pokud chcete tyto informace obdržet na váš e-mail, musíte o to finanční úřad požádat nejpozději 15. března – stačí vyplnit a odeslat jednoduché oznámení ve webové aplikaci ZDE. Daň z nemovitých věcí je potřeba uhradit do pátku 31. května 2024.

„Kvůli změnám zákona budou letos částky k placení daně z nemovitých věcí jiné, než na jaké jsou lidé zvyklí. O to důležitější bude tradiční služba finančních úřadů, které všem majitelům nemovitostí zašlou údaje o nové výši daně včetně platebních instrukcí. Je dobré si ohlídat způsob doručení těchto informací a e-mailová komunikace může být pro mnohé nejjednodušším řešením,“ říká generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová a dodává: „Majitelům datové schránky díky tomu odpadnou obavy, že si datové zprávy nevšimnou, pokud se s ní zatím dostatečně nesžili. Lidem zvyklým na papírové složenky zase e-mail ušetří dlouhé čekání, protože tištěná složenka může dorazit až na konci května.“

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 2% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 1502 lidí

Finanční správa posílá aktualizované platební údaje poplatníkům třemi komunikačními kanály, a to prostřednictvím České pošty (cca 2 mil. složenek a 50 tisíc poplatníků platí přes SIPO), na e-mailovou adresu (přes 900 tisíc zpráv) a do datových schránek (přes 1 mil. zpráv). Zprávy do datové či e-mailové schránky zasílá finanční úřad zpravidla v první polovině května. Složenky pak v průběhu celého května. Přednost při rozeslání dostávají starší ročníky, které zpravidla chtějí mít své daňové povinnosti vyřízené co nejdříve.

Pokud máte zpřístupněnou datovou schránku nebo jste požádali finanční úřad o zasílání na e-mail, obdržíte platební údaje tam. V opačném případě vám údaje budou zaslány poštovní složenkou. Všem poplatníkům jsou zároveň k dispozici v jejich daňové informační schránce DIS+ na portálu MOJE daně. „Počet poplatníků preferujících zasílání platebních údajů e-mailem každoročně narůstá tempem zhruba 150-200 tisíc ročně a letos předpokládáme, že pokoříme hranici jednoho milionu. Díky nahrazování složenek e-mailem stát uspoří ročně miliony korun za poštovné,“ doplňuje Simona Hornochová.

Důležité je přihlásit se k doručení platebních údajů k dani z nemovitých věcí e-mailem včas, nejzazší termín je do pátku 15. března včetně. Stačí vyplnit krátké interaktivní oznámení na webu finanční správy (ZDE) a odeslat ho v portálu MOJE daně (ZDE), datovou schránkou, poštou nebo jednoduše na e-mail podatelny finančního úřadu (více ZDE). Údaje pro placení daně v nové výši poté obdržíte na vámi zvolenou e-mailovou adresu v souhrnné informaci ve formátu PDF, která obsahuje všechny potřebné detaily k zaplacení včetně QR kódu k pohodlné úhradě.

Zasílání údajů e-mailem je vhodnou službou i pro poplatníky, kteří žijí v zahraniční, nezdržují se v místě bydliště nebo se odstěhovali a mohou mít problém s doručením složenky. Od roku 2023 je tato služba nově zpřístupněna i pro právnické osoby, přestože mají datovou schránku.

Upozorňujeme, že pokud máte více nemovitých věcí v různých krajích, je třeba podat vyplněnou žádost na každý finanční úřad zvlášť. Více informací a nejčastější dotazy k této službě naleznete ZDE.

Psali jsme: Finanční správa v březnu poradí s daňovým přiznáním po telefonu i osobně v terénu Finanční správa: Paušální daň přilákala na 32 tisíc OSVČ, první záloha je splatná 20. ledna Finanční správa dnes oslovila přes třicet tisíc neaktivních držitelů datových schránek Finanční správa: Finanční úřady spouští infolinky k dani z nemovitých věcí, pomohou v obcích s daňovým přiznáním

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE