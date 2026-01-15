Finanční správa: Přiznání k dani silniční se podává výhradně elektronicky

Ve stejné lhůtě je tato daň také splatná. Formulář daňového přiznání je k dispozici na portálu MOJE daně. Předmětem této daně jsou už jen těžká vozidla a správu daně silniční zajišťují vybraná územní pracoviště finančních úřadů.
Přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2025 lze podat jen elektronicky. Finanční správa doporučuje pro vyplnění a podání formuláře využít na portálu MOJE daně (ZDE) daňovou informační schránku (DIS+). Formulář je možné podat také prostřednictvím datové schránky nebo datovou zprávou opatřenou elektronickým podpisem.
„Elektronická forma podání je u daně silniční povinná. Portál MOJE daně nabízí poplatníkům nástroje, které celý proces výrazně zjednodušují, včetně možnosti předvyplnění údajů z předchozího zdaňovacího období,“ uvedla Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Zdanění jen pro těžká vozidla a změna sazby pro vzduchový závěs hnací nápravy
Předmětem daně silniční jsou vozidla kategorií N2 a N3 a přípojná vozidla kategorií O3 a O4, která jsou registrována v České republice. Vozidla s hmotností do 3,5 tuny se podle zákona o dani silniční nezdaňují a do daňového přiznání se neuvádějí.
Výše daně závisí zejména na hmotnosti vozidla, počtu náprav a typu závěsu hnací nápravy. Pro zdaňovací období roku 2025 byla snížena sazba daně u vozidel vybavených vzduchovým závěsem hnací nápravy. Informace o tomto technickém vybavení bývá uvedena v COC listech vozidel.
Podrobnější informace k podávání přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2025 včetně přehledu zásadních změn jsou k dispozici v příloz ZDE.
Kde získat informace k silniční dani a jak podat přiznání online
Uživatelé daňové informační schránky DIS+ mohou na portálu MOJE daně (ZDE) využít službu předvyplnění údajů z daňového přiznání z předchozího roku a podat přiznání online. U vozidel vybavených vzduchovým závěsem hnací nápravy je nutné vyplnit příslušný kód vozidla s označením „V“.
Správu daně silniční zajišťují vybraná územní pracoviště finančních úřadů, která poskytují informace z daňového řízení. Přehled těchto pracovišť je zveřejněn na internetových stránkách finanční správy ZDE.
