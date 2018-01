Finanční správa: Středa 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání

12.01.2018 20:46

Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do středy 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2017 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku.