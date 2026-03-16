Doksanský (ANO): Doufám, že hnutí Fidesz a Orbán své pozice obhájí

16.03.2026 18:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám v Maďarsku.

V Budapešti se statisíce lidí zúčastnilo Pochodu za mír pořádaný hnutím Fidesz Viktora Orbána…

…osobně doufám, že v nadcházejících maďarských parlamentních volbách hnutí Fidesz své pozice obhájí a Viktor Orbán znovu zvítězí a bude pokračovat v roli premiéra i nadále - a to tím spíše, že  mainstreamová média oslavují lídra opozice a jeho očekávaném vítězství píší jako o téměř jistém.

Opozice dnes v Budapešti uspořádala svůj pochod, byl také obrovský, přesto menší než ten provládní. Kéž by to odráželo i volební výsledky.

Echo24.cz: “Statisíce lidí přišly v Budapešti na „dosud největší“ Pochod míru. „Budou to těžké a osudové volby“

Denis​ Doksanský

  • ANO 2011
  • poslanec
Psali jsme:

Náhrada za Moravce zničena jednou fotkou
Alena Maršálková: Kauza českobudějovického Autis Centra rok po jeho neúspěšném násilném převzetí
Rajchl: Zákon o neziskovkách je můj. Psali jsme to podle USA
Zdeněk Jemelík: Který okres bude hájit naše armáda?

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Automobilový průmysl

Vy si soudě podle této vaší věty - Automobilky a tím životní úroveň zachráníme myslíte, že životní úroveň lidí roste a podá jen s automobilovým průmyslem? Ano, jsem pro jeho záchranu, jsem proti diktátu v podobě elektroaut, ale zase si nemyslím, že na autech stojí náš život nebo životní úroveň. A up...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

