Doksanský (ANO): Doufám, že hnutí Fidesz a Orbán své pozice obhájí

V Budapešti se statisíce lidí zúčastnilo Pochodu za mír pořádaný hnutím Fidesz Viktora Orbána…
…osobně doufám, že v nadcházejících maďarských parlamentních volbách hnutí Fidesz své pozice obhájí a Viktor Orbán znovu zvítězí a bude pokračovat v roli premiéra i nadále - a to tím spíše, že mainstreamová média oslavují lídra opozice a jeho očekávaném vítězství píší jako o téměř jistém.
Opozice dnes v Budapešti uspořádala svůj pochod, byl také obrovský, přesto menší než ten provládní. Kéž by to odráželo i volební výsledky.
Echo24.cz: “Statisíce lidí přišly v Budapešti na „dosud největší“ Pochod míru. „Budou to těžké a osudové volby“
