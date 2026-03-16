Protipovodňové přehrážky obnovily v Bohdašínském potoce na Náchodsku Lesy ČR

„Při rekonstrukci se nejdříve odtěžil sediment z retenčního prostoru, poté bylo třeba rozebrat původní opotřebené konstrukce, které nahradily nové masivní z opáleného jedlového dřeva. Jejich statickou odolnost ještě zesílila kamenná drť nasypaná mezi dvě stěny,“ uvedl Zbyněk Morkus, vedoucí Správy toků pro povodí Labe z Lesů ČR.
Do Klopotovského údolí (GPS: 50.3389653N, 16.1637606E) často míří turisté. Zajímají je tamější obůrky s ochočenou lesní zvěří, ale taky jeskyně a staré šachty po těžbě stříbra.
Projekt financoval státní podnik v rámci vlastního vodohospodářského programu Vracíme vodu lesu (www.vracimevodulesu.cz). Dotací ho podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR.
