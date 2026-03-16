Protipovodňové přehrážky obnovily v Bohdašínském potoce na Náchodsku Lesy ČR

16.03.2026 10:00
autor: Tisková zpráva

Zachytávají sediment, a brání tak jeho splavení do města. Při větších průtocích navíc zpomalují proudění vody. Protipovodňové srubové přehrážky v Bohdašínském potoce v Klopotovském údolí u Nového Města nad Metují zrekonstruovaly za bezmála 2,2 miliony korun Lesy České republiky.

„Při rekonstrukci se nejdříve odtěžil sediment z retenčního prostoru, poté bylo třeba rozebrat původní opotřebené konstrukce, které nahradily nové masivní z opáleného jedlového dřeva. Jejich statickou odolnost ještě zesílila kamenná drť nasypaná mezi dvě stěny,“ uvedl Zbyněk Morkus, vedoucí Správy toků pro povodí Labe z Lesů ČR.

Do Klopotovského údolí (GPS: 50.3389653N, 16.1637606E) často míří turisté. Zajímají je tamější obůrky s ochočenou lesní zvěří, ale taky jeskyně a staré šachty po těžbě stříbra.  

Projekt financoval státní podnik v rámci vlastního vodohospodářského programu Vracíme vodu lesu (www.vracimevodulesu.cz). Dotací ho podpořilo Ministerstvo zemědělství ČR.

Psali jsme:

Lesy ČR: Záměrným zaplavováním krajiny vrací lesníci vodu do luhů na Břeclavsku
Lesy ČR: Mikulečský potok meandruje krajinou, která tak nevysychá
Lesy ČR: Na Jedlové hoře začala obnova lesa, vydejte se jinudy
Lesy ČR: Nový povrch lesní cesty nad Hrabenovem na Šumpersku

