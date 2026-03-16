Náhrada za Moravce zničena jednou fotkou

Fotografie pořízená těsně před nedělním vysíláním diskusního pořadu Debaty ČT, který poprvé nahradil tradiční Otázky Václava Moravce, rychle obletěla sociální sítě a vyvolala okamžité srovnání s ikonickým snímkem z roku 2019. Na aktuálním záběru jsou zachyceni politici čekající na zahájení živého vysílání, zatímco v pozadí uklízečka dokončuje úklid prostoru, kudy účastníci procházeli k moderátorskému pultu. Scéna je téměř identická s fotografií, kterou 26. června 2019 pořídil David Neff v atriu Poslanecké sněmovny během příprav tiskové konference opozice k hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše.
Nový pořad Debata ČT představuje dočasnou náhradu za dlouholetý diskusní formát Otázky Václava Moravce, který skončil po odchodu moderátora Václava Moravce z České televize. Konec ohlásil v přímém přenosu v neděli 8. března. První vydání pod názvem Debata ČT – rozpočet 2026 bylo vysíláno v neděli 15. března od 12 hodin souběžně na programech ČT1 a ČT24, přičemž od 13 hodin pokračovalo výhradně na ČT24. Celková stopáž činila 120 minut.
Vysílání jak z hangáru, rozplizlý zvuk, nepříjemná ozvěna
Hlavním tématem prvního dílu byl státní rozpočet na rok 2026, včetně veřejných financí, zadlužování státu, důchodů, výdajů na obranu, rostoucích cen energií a benzinu i ekonomických dopadů konfliktů na Blízkém východě. Účastnilo se šest politiků ze stran zastoupených v Poslanecké sněmovně. ČT pozvala místopředsedy Poslanecké sněmovny Patrika Nachera (ANO), Jana Skopečka (ODS) a Jiřího Bartáka (Motoristé). Doplnili je řadoví poslanci Lukáš Vlček (STAN), Olga Richterová (Piráti) a Radim Fiala (SPD).
Česká televize zatím neoznámila, zda Debata ČT bude pokračovat jako pravidelný formát, nebo zda jde pouze o jednorázovou improvizaci. O obsazení a tématech případných dalších vydání zatím není rozhodnuto. První vysílání vyvolalo kritiku za technické nedostatky, jako špatný zvuk, ozvěnu a nevhodně zvolený prostor připomínající průchozí halu nebo chodbu, což někteří komentátoři označili za symbol rychlé a ne zcela připravené náhrady za zavedený pořad. Divácká reakce byla smíšená, přičemž část médií upozornila na nižší profesionalitu oproti původnímu formátu Otázek Václava Moravce.
„Debata ČT se fakt nepovedla. Vysílání jak z hangáru, rozplizlý zvuk, nepříjemná ozvěna, hučení, šustění, pískání mikrofonů, všichni vestoje, asi aby neproseděli židle, na balkóně za hosty kdosi věší prádlo. No, nevím, jestli je tenhle formát bezpodmínečně nutný,“ napsala na síti X bývalá poslankyně Marcela Melková.
Smutný pohled na krotkou nedělní debatu na veřejnoprávní ČT
Nový pořad zkritizovala také novinářka Nora Fridrichová. „Co říkáte nové debatě ČT po odchodu Moravce? Televizní producent a dramaturg Jan Štern: Stojí tam 6 lidí vedle sebe, to není žádná debata. Je to propastný rozdíl od toho, jak to vypadalo za Moravce. Nemá to ani ten minimální standard, aby se to vysílalo,“ soudí bývalá zaměstnankyně ČT.
„Když už je tady debata o studiu (asi prozatímní) diskuse na ČT namísto OVM, tak si říkám, že by nebylo úplně od věci přesunout to na jiný čas, ideálně do prime time. Protože na rovinu, kolik lidí si dobrovolně pustí politickou debatu k nedělnímu obědu?“ navrhl Martin Cvrček (ODS).
„Dost, ale aby ten pořad nějak vypadal a vizuálně se odlišoval od jiných, tak na to prostě týden nestačí. Nestačí tam dát židle, stoly a závěs. Teda stačí, ale pokud má být nedělní polední politická debata nadále jedním z nejprestižnějších pořadů ČT, pak to vyžaduje delší přípravu. V ideálním případě se do vizuální podoby zapojuje i architekt. Ale uznávám, že z hlediska akustiky nebyl výběr Rohlíku šťastný nápad. I když třeba jízda kamery k moderátorce o patro níž vypadala docela efektně. Byl to zkrátka experiment. A přesto, že nahradit VM není opravdu snadné, velká čest Lukáši Dolanskému a Vandě Kofroňové, že se toho se ctí zhostili,“ vyjádřil se Martin Vaško ze zahraniční redakce ČT.
„Byl to dost smutný pohled na krotkou nedělní debatu na veřejnoprávní ČT. Asi byli vystupující politici spokojení, ale divák? Pochybuji. A nejde jen o nepochopitelné technické chyby,“ napsala senátorka Hana Kordová Marvanová.
„Já myslím, že tohle je lepší než Český lev… frajeři doslova stojí na chodbě. O tom zbytku záběru nemluvím. Už teď se řežu smíchy, a to jsem ještě nepustil zvuk. Jako důstojnosti české politiky to odpovídá určitě víc než OVM (stát hodinu na chodbě mi přijde odpovídající víc než to fancy Moravcovo studio v punčoše), ale jako možná… možná… (čistě k úvaze, kdo jsem já, abych radil, že jo) je lepší nic než tohle,“ vyjádřil se novinář Luděk Staněk. „Ani šest miliard z poplatků zjevně nestačí, abyste si pořídili pořádné studio...“ dodal konkurenční televizní moderátor, Michal Půr.
Vyjádřil se také moderátor Petr Fischer. „Debata ČT, krásná tečka za případem OVM, televize jako poměrná reprezentace sněmovny, předvolební debata každý týden, od věci k politickým názorům, ale ty jsou všude... kdo Václavu Moravcovi nerozuměl, nechť se dívá,“ podotkl.
Jeho fotografie se ale stala základem pro lidovou tvořivost. Kdosi na sociálních sítích zřejmě s pomocí umělé inteligence přidal k politikům a moderátorovi i uklízečku s kbelíkem a mopem.
