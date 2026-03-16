Občané si na ČT nestěžovali zbytečně, řekla členka RRTV a uvedla příklady

16.03.2026 14:50 | Rozhovor
autor: Martin Huml

V úterý v 8:00 vyjde na ParlamentníchListech.cz obsáhlý rozhovor s novinářkou a členkou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Lenkou Královou. „Rada není cenzurní úřad. Nesmí přepisovat obsah ani přikazovat správný názor,“ upozorňuje. A vysvětluje, jak má vypadat stížnost na RRTV, aby měla šanci uspět. Jako například ta na 168 hodin za reportáž o větrných elektrárnách.

Lenka Králová v rozhovoru mluví mimo jiné i o úloze RRTV a stížnostech diváků, například na jednostranné reportáže. „Nestačí napsat: ‚Tohle se mi nelíbilo, udělejte s tím něco.‘ To je jako říct doktorovi, že vás něco někde bolí,“ varuje, že stěžovatel musí potlačit emoce a dbát na přesnou formulaci problému.

A má doporučení: „Najměte si právníka. Zákon 231 je docela tlustý dokument a čtení paragrafů bez odborného doprovodu může způsobit stejné příznaky jako čtení montážních návodů z IKEA — tedy zoufalství, únavu a pocit, že svět nedává smysl.“

Řeší také otázku, zda tak v RRTV nepraktikují cenzuru. „Rada není cenzurní úřad. Nesmí přepisovat obsah ani přikazovat správný názor. Může jen hlídat, zda se vysílá podle zákona,“ uvádí. Ale také odhaduje, že vzhledem k tomu, jak je EU tvořivá v legislativě, tak „některá mediální fakulta brzy podá žádost o akreditaci oboru Evropský regulátor digitálního diskurzu“. Což bude cenzor, ale vyjádřený vznešenějšími slovy.

Věnovala se případu reportáží o větrných elektrárnách a jejich vlivu na životní prostředí i na lidské životy. „Veřejnoprávní médium nemá být tribunou developerů ani tribunou aktivistů. Má být místem, kde zazní také hlasy lidí, kteří s důsledky rozhodnutí budou žít. Jinak to není debata, ale instruktáž,“ říká.

A varuje před tím, komu je v médiích přisuzována největší důvěryhodnost: „Nahoře sedí aktivista s akademickým titulem, uprostřed developer s kalkulačkou, dole starosta vesnice. A nejníž – tak vespod, že skoro není nevidět – stojí občan, který v lokalitě bydlí. Což je pozoruhodné, protože právě občan jako jediný nemůže odejít.“ Přidala i příklad, kde si lidé skutečně nestěžovali zbytečně. Totiž na „Jozefovské bezvětří“ ze 168 hodin.

Kromě toho se Lenka Králová vyjadřovala také k myšlence rušení veřejnoprávních médií, konkrétně České televize. Rušit ji nechce, ale reformovat ano. „Studem rudnu pokaždé, když slyším veřejnoprávní novináře, kteří o svých vlastních koncesionářích mluví jako o dezinformacemi otráveném davu z periferie. Představte si restauraci, jejíž šéfkuchař vyjde z kuchyně a oznámí hostům, že si objednali špatně. Jak dlouho tam budete chodit?“ ptá se.

Podle ní si instituce, která měla chránit pluralitu, přisvojila právo rozhodovat, které názory jsou přípustné. Na což má 8 miliard korun ročně. „Což jí dává dosah, o jakém si většina PR agentur může nechat jenom zdát,“ upozorňuje členka RRTV.

Zároveň si nemyslí, že by ČT měla vysílat reklamu. Ale problém je podle ní jinde. „Nemusí vést ke korupci — ale vytváří zbytečné podezření, zbytečnou závislost a zbytečnou šedou zónu. A pokud chcete hledat skutečně citlivá místa, nedívejte se na samotný reklamní blok. Dívejte se na sportovní práva, hranou tvorbu, externí výrobu a velké zakázky. Tam se točí částky, vedle nichž je třicetisekundový spot v přestávce pořadu o vaření jenom maličkost.“

Mgr. Filip Turek byl položen dotaz

Automobilový průmysl

Vy si soudě podle této vaší věty - Automobilky a tím životní úroveň zachráníme myslíte, že životní úroveň lidí roste a podá jen s automobilovým průmyslem? Ano, jsem pro jeho záchranu, jsem proti diktátu v podobě elektroaut, ale zase si nemyslím, že na autech stojí náš život nebo životní úroveň. A up...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

