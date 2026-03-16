Matěj Gregor jde proti neziskovkám novým argumentem

16.03.2026 7:21 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Mladý poslanec Motoristů Matěj Gregor popsal, o co koalici ANO, SPD a Motoristů jde ve věci zákona o transparentnosti neziskových organizací. Upozornil v této souvislosti na finanční prostředky, kterými disponuje nezisková organizace Člověk v tísni. „Např. Člověk v tísni disponuje 2 miliardami korun ročně,“ uvedl Gregor. U neziskových organizací podle Gregora dochází mimo jiné ke stavění dojmů nad fakta.

Foto: screen YouTube
Popisek: Matěj Gregor

Matěj Gregor v podcastu s bývalým europoslancem Janem Zahradilem, který nese název Gregor i Jan, popsal, o co jde vládě Andreje Babiše (ANO), pokud jde o neziskové organizace. U tohoto tématu podle Gregora dochází mimo jiné ke stavění dojmů nad fakta.

Jedno je stavění dojmů nad fakta, kdy u každého projevu o neziskových organizacích musí v pozadí hrát nějaká jako pohřební hudba, musí tam být černobílé záběry těch neziskových organizací, které pracují třeba s nemocnými dětmi nebo se seniory, aby to vypadalo, že právě tam se ta vláda zaměřuje, byť to samozřejmě není pravda.

A druhá věc, která se podle Gregora v Česku děje, je, že se překrucuje to, co chce vláda v sektoru neziskových organizací skutečně udělat.

My chceme, aby to bylo transparentní,“ zdůraznil Gregor s tím, že pokud někdo vstoupí do politiky, musí veřejnosti rozkrýt jak přehled svého majetku, tak vzdělání. „mám zákaz účasti na jakýchkoliv hazardních hrách. Motoristé sobě musejí mít všechny účty transparentní. My každou korunu na každý vytisknutý leták musíme dokládat – odkud je, co je ten člověk zač, jaké firmy, jaké napojení na stát,“ vysvětloval Gregor, „abychom věděli, že ta politická strana je skutečně nezávislý, ze zahraničí nikým neřízený subjekt, a pak tady máme neziskové organizace.“

Lidé by podle něj měli vědět, že nejbohatší strana v České republice, což je v tuto chvíli hnutí ANO, dostává na základě volebních výsledků asi 200 milionů ročně. „Ale např. Člověk v tísni disponuje 2 miliardami korun ročně. To znamená, že ta síla v tom kapitálu, který drží neziskové organizace, které dělají hlavně politickou činnost, tak politické strany jsou oproti nim chudí příbuzní,“ zdůraznil Gregor.

A znovu zopakoval, že pro politické strany platí velmi přísná pravidla a podle poslance Motoristů je v pořádku, že takováto přísná pravidla v Česku platí. Jen by podle něj měla platit i pro neziskové organizace.

Tady místo toho, aby se řešila fakta, co ta vláda chce, tak se tady budou emočně vydírat ti lidé, že my jsme proti těm neziskovkám, co dělají záslužnou činnost. A ano, tady to obrovské citové vydírání probíhat bude. Není vůbec překvapením, že cílí hlavně na mladé lidi, protože si myslím, že mladí lidé v tom virtuálním prostoru tráví více času, a zadruhé bych řekl, že mohou být náchylnější na takové to emoční vykývnutí, protože samozřejmě, když člověk dobré srdce otevřené v mládí, tak chce, aby ty dobré neziskové organizace to mohly dělat,“ upozornil Gregor.

Zákon, který připravuje vláda Andreje Babiše, si podle Gregora bere inspiraci z USA, nikoli z Ruska. „To je to opisování od Západu a ten útlak je naprosto vymyšlené a virtuální téma. Na Letné se bude konat demonstrace, která to celé bude zvedat, a budeme poslouchat, jak nás tady táhne do Maďarska, na Slovensko a do Ruska, což je každé jiným směrem, tak úplně nevím, jak se to dělat,“ kroutil hlavou Gregor. „A si jenom kladu otázku, kolik lidí bude v dobré víře cestovat přes celou republiku a dělat ze sebe prostředníka k nějakému neustálému strašení lidí ve věci, ve které není vůbec žádný důvod k panice,“ vyložil svůj pohled na věc Gregor.

Předseda nejsilnější opoziční strany – ODS – Martin Kupka  nabídl na snahu vlády zcela jiný pohled.

„Ten návrh je po všech stránkách vadný. Zavání rusifikací a orbánizací českého právního prostředí,“ prohlásil v rozhovoru pro Deník.cz

Za návrhem vidí především snahu vytvořit ve společnosti pocit strachu.

„Z toho, že stát si na vás posvítí. Stačí, abyste vyplnili špatně nějakou kolonku, a pokud budete spolupracovat se zahraničím, už jste dopředu tak trochu podezřelá osoba. Tohle jednoznačně odmítám. Je to nebezpečné,“ konstatoval.

