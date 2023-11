Finanční správa vydražila zlaté cihly za 2,8 milionu korun

reklama

V rámci dražby byla nejtěžší z cihel o ryzosti 668/1000 a hmotnosti 1897,3 gramu vydražena za 1 629 000 korun a prostřední zlatý slitek o ryzosti 572/1000 a hmotnosti 847,5 gramu za 635 000 korun. Nejmenší zlatý slitek o ryzosti 494/1000 a hmotnosti 802,9 gramu se vydražil za 491 000 korun.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 17% Vůbec mě tato koalice nezajímá 80% hlasovalo: 17566 lidí

Dražit elektronicky s finanční správou může začít jednoduše každý. Uživatelský účet si mohou zřídit jak fyzické, tak právnické osoby, a to tuzemské i zahraniční. Přístup do Aplikace elektronických dražeb získá žadatel po online registraci (ZDE), vyplnění žádosti a ověření identity. Identita žadatele se ověřuje pouze při registraci do aplikace, a to pomocí datové schránky, uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím služby NIA ID či bankovní identity. Ověřit identitu žadatele je možné také osobně na finančním úřadu.

Souhrnné informace a přehled aktuálních dražeb jsou k dispozici na webových stránkách finanční správy ZDE.

Psali jsme: Finanční správa: Úspěch ČR v boji s daňovými úniky - daňová mezera klesla z 12,1 na 7 procent Finanční správa eviduje přeplatky na silniční dani ve výši 635 milionů Finanční správa spouští pilotní provoz nové služby předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí Finanční správa: Přes čtyři miliony korun zbývají k vyzvednutí do konce roku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE