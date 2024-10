Generál Šedivý: Ideální stav armády neexistuje

Future Forces Forum a jeho exponáty jasně dokládají, že se vývoj nových technologií zrychluje – k technologiím stále složitějším, výkonnějším, efektivnějším. „Ty posilují lidský segment ozbrojených sil,“ zdůrazňuje generál Šedivý. Dalším tématem je rychlost rozhodování a realizace těchto rozhodnutí. „Všechna ta nová technologie, kterou tady vidíme, se podílí na tom, jak rychle získáte informace o nepříteli, jak rychle je zpracujete a transformujete do rozhodnutí. A toto to rozhodnutí se nějakým způsobem v blízkém čase provádí. Všechny vystavené produkty směřují k tomu, jak velmi rychle a efektivně toto rozhodnutí provést a realizovat.“

Ideální stav armády podle Jiřího Šedivého nejspíš neexistuje. „Tím byste zastavil vývoj. Ale myslím si, že armáda by se o to snažit měla, což je limitováno financemi,“ říká generál. Osobně věří, že v budoucnosti bude mít česká armáda nejenom kvalitní lidské zdroje a kvalitní pozemní síly, ale i takové vzdušné síly, které budou schopny pozemní síly podporovat. „Pokud by politická reprezentace rozhodla, že nebude dávat dvě procenta HDP na obranu, z čehož se odečítají peníze pro ministerstvo obrany a Armádu ČR, byl by problém.“

K projektu společných ozbrojených sil se staví Jiří Šedivý skepticky. „Jsou státy, které jsou skutečně suverénní, a každý si prosazuje své národní zájmy, tak se nedostal v obraně nikam daleko. Vidíme to i v oblasti sankcí proti Rusku,“ upozornil generál. Za důležitější považuje otázku kvality a schopností Severoatlantické aliance. „Vývoj v posledních letech ukazuje, že drtivá většina států členů aliance směřuje k tomu, že by (výši) financování měla dodržet drtivá většina států a že rozvoj obranných sil má jasně definovaný směr.“

Česká republika vždycky hrála v NATO důstojnou roli, připomíná Jiří Šedivý. „Pokud jde o mise, čeští vojáci plnili své úkoly velmi dobře, a i při nedostatku financí jsme byli schopni podporovat své kontingenty v zahraničí,“ podotýká generál. “Z vnějšího pohledu,” konstatuje generál, "je Armáda ČR vnímána jako velmi vyspělá, které veleli vzdělaní velitelé, což si někdy neuvědomujeme.“

Holding Czechoslovak Group, který je generálním partnerem Future Forces Forum 2024, vnímá Jiří Šedivý jako příklad domácího hráče globálního významu. „Má řadu filiálek mimo naše území. Myslím, že mu kapacitu (uspokojit zákazníky). Ale musíme být trpěliví. Nemůžeme si myslet, že najednou zvýšíme výrobu několikanásobně. Nejsme ve válce,“ podtrhl generál Šedivý v rozhovoru pro ČTK Connect.