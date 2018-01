HZS ČR: Bilancování silvestrovských oslav

Dělobuchy, světlice a další pyrotechnické „radůstky“, kterými si lidé zpříjemňují příchod nového roku, zaměstnávají každoročně hasiče, ale i policii, zdravotnickou záchrannou službu a později také úklidové čety.

Průměrně čeští hasiči vyjíždějí ke 49 požárům za den. Dne 31. prosince 2017 byly jednotky hasičů vyslány k 71 požárům s předběžnou škodou 2 602 000 Kč. 5 osob bylo při těchto požárech zraněno. Jen od 20:00 hodin do 24:00 evidovala krajská operační a informační centra 25 požárů.

Nejrušnější bývají první minuty a hodiny nového roku, co se počtu výjezdů jednotek týče. Během prvních 30 minut nového roku 2018 vzniklo 26 požárů. K 1 hodině ranní je evidováno 52 požárů, k 2 hodině ranní 99 požárů a k 3 hodině ranní 110 požárů.

Od půlnoci do 6:00 hodin zasahovalo celkem 274 jednotek hasičů (z toho 189 profesionálních) u 183 mimořádných událostí, z čehož požáry tvořily větší část z nich – konkrétně 124.

Nejvíce požárů bylo v prvních šesti hodinách nového roku v Praze, Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Nejméně hasiči vyjížděli k požárům v tomto časové rozmezí v kraji Královéhradeckém a v Kraji Vysočina.

V případě novoročních požárů se nejčastěji jedná o požáry košů na odpadky, plastových kontejnerů, travních porostů a keřů. Od zábavní pyrotechniky může dojít také k zapálení věcí na balkonech či odstavených automobilů na parkovištích.

Příčinou požárů je ve většině případů lidská neopatrnost a zanedbání bezpečnostních předpisů při manipulaci se zábavní pyrotechnikou.

Vývoj počtu požárů a předběžných škod na majetku

Počet požárů Škoda v tis. Kč 31. 12. 2017 v 0:00 hod. 0 0 31. 12. 2017 v 16:00 hod. 29 2 371 31. 12. 2017 v 18:00 hod. 36 2 493 31. 12. 2017 v 20:00 hod. 46 2 557 31. 12. 2017 v 22:00 hod. 56 2 563 31. 12. 2017 v 24:00 hod. 71 2 602 1. 1. 2018 v 1:00 hod. 123 2 643 1. 1. 2018 v 2:00 hod. 170 3 105,5 1. 1. 2018 v 3:00 hod. 181 3 922,5 1. 1. 2018 v 6:00 hod. 195 4 202

Počet požárů v první hodině nového roku (1. ledna 0:00 – 1:00)

Rok Počet 2014 49 2015 45 2016 69 2017 49 2018 52

Počet požárů v prvních šesti hodinách nového roku (1. ledna 0:00 – 6:00)

Rok Počet 2014 112 2015 92 2016 121 2017 95 2018 124

Počet požárů od 20:00 hodin 31. prosince do 6:00 hodin 1. ledna

Rok Počet 2014 152 2015 113 2016 174 2017 113 2018 149

Příklady silvestrovských požárů a dalších zásahů hasičů na přelomu roku (31. prosince – 1. ledna):

14:04 Požár pařezu od pyrotechniky v obci Rýmařov, okres Bruntál.

18:04 Nasvícení přistávací plochy pro vrtulník LZS v obci Vyšší Brod v okrese Český Krumlov (let pro muže poraněného v obličeji pyrotechnikou).

20:13 V pražském obchodním centru došlo k odpálení dýmovnice na toaletách, objekt byl hasiči odvětrán, událost se obešla bez zranění.

20:30 Požár odpadu a poškození pláště budovy v Praze 4, povolány 3 jednotky hasičů.

22:05 Požár živého plotu z tújí v obci Herink, okres Praha – východ.

23:35 Požár krabice se zábavní pyrotechnikou ve Zruči nad Sázavou.

23:33 Požár včelína v lese u obce Dolní Studénky na Šumpersku.

0:01 Požár věcí na balkoně v přízemí bytového domu v Chomutově.

0:12 Požár bytu v 8. patře bytového domu ve Zlivu u Českých Budějovice. 2 osoby se nadýchaly zplodin hoření a byly předány do péče ZZS.

0:25 Požár uskladněného dřeva a uhlí v Bílovci na Novojičínsku.

0:30 Požár krabice od ohňostroje před obecním úřadem v obci Jablůnka na Vsetínsku.

0:35 Požár odpadu v Nové Vsi na Liberecku

0:53 Požár plastového kontejneru v Praze na Černém Mostě.

0:54 Požár kůlny 4 x 5 m v obci Sebuzín v Ústeckém kraji.

1:03 Požár živého plotu v Úvalech u Prahy.

1:05 Požár popelnice v Chomutově.

1:04 Požár kontejneru Svitavy.

1:05 Požár kontejneru Trnovany.

1:05 Požár osobního automobilu Litoměřice.

1:06 Požár kontejneru Nový Jičín.

1:06 Požár betonového koše Praha – Troja.

1:07 Požár koše Kolín.

1:08 Požár několika popelnic Praha – Krč.

1:08 Požár krabic od pyrotechniky Holešov.

1:08 Požár popelnice Praha – Ďáblice.

1:11 Požár stromu Chrášťany u Kolína.

1:14 Požár stromu Varnsdorf.

1:13 Požár krabice od pyrotechniky Pardubice.

1:14 Světlice vlétla do okna v bytě, Praha – Nové Město.

1:16 Požár krabice od pyrotechniky v Plzni.

1:17 Požár papírového odpadu Praha – Modřany.

1:17 Požár odpadu v příkopě Sibřina u Prahy.

1:18 Požár krabice od pyrotechniky Ostrava – Mariánské Hory.

1:19 Požár trávy o rozloze 1 x 1 m v Telnici.

1:19 Požár odpadkového koše Břeclav.

1:20 Požár kontejneru Ostrava – Hrabůvka.

1:20 Požár pyrotechniky na střeše obytného domu v Aši.

1:22 Požár plastového kontejneru Praha – Černý Most.

1:22 Požár pyrotechniky na poli Trnovany.

1:22 Požár krabic od pyrotechniky Brno – Žabovřesky.

1:23 Požár krabice od pyrotechniky Jesenice.

1:25 Požár stromu Noutonice.

1:30 Požár pyrotechniky na střeše bytového domu Rumburk.

1:31 Požár plastového kontejneru Ostrava – město.

1:33 Požár krabice od pyrotechniky Špindlerův Mlýn.

1:42 Požár plastového kontejneru Hodonín.

1:46 Požár odpadu u kontejneru Praha – Chodov.

1:53 Požár krabic od pyrotechniky Žatec.

1:55 Požár odpadu u kontejnerů Praha – Záběhlice.

1:58 Požár kuchyně v rodinném domě v Jihlavě, škoda cca 150 000 Kč.

2:03 Požár sazí v komíně bytového domu, Praha – Smíchov, 3 jednotky hasičů.

2:08 Požár plastového koše Chrudim.

2:11 Požár popelnice Podbořany.

2:12 Požár kontejneru Třebíč.

2:16 Požár kontejneru Habartov.

2:19 Požár kontejneru Ostrava – Poruba.

2:21 Požár popelnice Jílové u Prahy.

2:24 Požár krabice od pyrotechniky Uničov.

2:25 Požár kontejnerů Slatiňany – Trpišov.

2:43 Asistence u dopravní nehody – střet osobního automobilu s osobou, Praha.

2:47 Požár odpadu pyrotechniky Uničov.

2:53 Požár popelnic Praha – Žižkov.

3:02 Požár kůlny a skleníku Rakovník, příčina zábavní pyrotechnika, škoda cca 10 000 Kč.

3:02 Požár odpadu Břeclav.

4:11 Požár osobního automobilu v Hranicích.

4:40 Požár plastového kontejneru na odpad Praha – Záběhlice.

5:02 Požár plastového kontejneru na odpad Kutná Hora – Malín.

5:30 Požár garáže v blízkosti rodinného domu Kosov na Šumpersku.

5:31 Požár zahradního altánu obec Háj u Duchcova.

Poz: U požárů domů, bytů, garáží, kůlen apod. bude šetření o příčinách vzniku požárů probíhat v nejbližších dnech.

