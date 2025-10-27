HZS ČR: Nejvyšší ocenění Hasičského záchranného sboru

Genpor. Vladimír Vlček poděkoval všem oceněným za jejich obětavou práci, odvahu, osobní nasazení, a především odhodlanost sloužit naší vlasti. „Je pro mě ctí být mezi tolika výjimečnými osobnostmi veřejného a společenského života, ale také mezi odvážnými hasiči a občany naší země, kteří neváhali nasadit své síly, své zdraví, a mnohdy i vlastní život pro záchranu druhých. Musím říci, že také díky vám všem žijeme v zemi, kde se lidé mohou cítit bezpečně,“ uvedl ve svém úvodním projevu.
Slavnostní předání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky patří mezi nejvýznamnější události roku. Mezi oceněnými jsou každoročně kromě hasičů také osobnosti z oblasti státní správy a samosprávy, politiky, IZS či z jiných oborů, které spolupracují s HZS ČR, nebo se podílí na pomoci druhým. Tato ocenění se udělují u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu.
V letošním roce si nejvýznamnější ocenění medaili Za statečnost z rukou generálního ředitele HZS ČR převzalo sedm oceněných, kteří neváhali nasadit své síly a zdraví pro záchranu života druhých: Zdeněk Roučka, pprap. Rudolf Schack, nstržm. Michal Tesař, Josef Albert a Tadeáš Otava, Stanislav Lukáš, Rudolf Knothe.
Medaile Za zásluhy o bezpečnost náleží oceněným z řad příslušníků HZS ČR i dalších složek IZS, zaměstnanců veřejné správy i podniků a členů dobrovolných jednotek požární ochrany obce za dlouhodobé obětavé pracovní úsilí a osobní iniciativu o rozvoj HZS ČR. Medailí Za zásluhy o bezpečnost bylo oceněno celkem 13 osobností.
Čestná medaile HZS ČR je udělována příslušníkům zahraničních hasičských záchranných sborů, pracovníkům veřejné správy i právnickým osobám za významnou nebo dlouhodobou spolupráci s HZS ČR. Čestné medaile byly uděleny i osmi významným osobnostem uvnitř HZS ČR. Čestnou medaili si během slavnostního ceremoniálu převzalo celkem 23 osobností.
Plaketa HZS ČR je udělována právnickým i fyzickým osobám za činnosti, kterými se významně podílely na zabezpečení požární ochrany, ochrany obyvatelstva, ochrany majetku a prosazování dobrého jména HZS ČR. Plaketu HZS ČR si převzalo celkem 12 oceněných.
Medaile HZS ČR „Za věrnost I. stupně“ se uděluje příslušníkům hasičského sboru za velmi dobré výsledky ve služební činnosti ve spojení s dobou trvání služebního poměru více než 30 let. Medaile HZS ČR „Za věrnost I. stupně“ byla udělena celkem 39 příslušníkům HZS krajů a Generálního ředitelství HZS ČR.
autor: Tisková zpráva