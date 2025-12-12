STAN: Od slovenské opozice se máme opravdu co učit

12.12.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cestě opozičních poslanců na Slovensko.

STAN: Od slovenské opozice se máme opravdu co učit
Foto: STAN
Popisek: Starostové a nezávislí - logo

Tomio Okamura si zprivatizoval delegace a vládní politici se jezdí učit na Slovensko, jak zakroutit médiím a občanskému sektoru krkem. Oči a uši demokraticky zvolené opozice u toho mít nechtějí. Okamurovi navzdory jsme vyjeli do Bratislavy s vlastní delegací a potkali se na jednání se slovenskou opozicí. Od ní se totiž máme opravdu co učit. Přes neshody je schopná najít jednotu v obraně svobody a demokracie. Bavili jsme se o podobě budoucí meziparlamentní spolupráce, plány naší vlády nápadně připomínají to, co už se stalo na Slovensku.

Psali jsme:

Budeme s vámi zacházet jako s Maďarskem, padlo z EU na adresu Belgie. Důvodem ruské peníze
Předseda slovenského parlamentu pro PL k výletu opozice: Cesta vede přes respekt, ne přes politický boj
Drony, luxusní auta a „Pavlova“ jednotka. Poslanec připomněl, že se ptal Černochové už vloni
Vzdát se našeho území? Ať lidé rozhodnou v referendu, vyzval Zelenskyj

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Slovensko , STAN

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Sledovali jste cestu opozičních poslanců na Slovensko?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Bilanční vodopád sebechvály úspěchů Ministerstva obrany není na místě

16:04 Vích (SPD): Bilanční vodopád sebechvály úspěchů Ministerstva obrany není na místě

Je zřejmé, že po nástupu nové vlády bude Ministerstvo obrany představovat jeden z nejvíce zatížených…