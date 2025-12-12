STAN: Od slovenské opozice se máme opravdu co učit

Tomio Okamura si zprivatizoval delegace a vládní politici se jezdí učit na Slovensko, jak zakroutit médiím a občanskému sektoru krkem. Oči a uši demokraticky zvolené opozice u toho mít nechtějí. Okamurovi navzdory jsme vyjeli do Bratislavy s vlastní delegací a potkali se na jednání se slovenskou opozicí. Od ní se totiž máme opravdu co učit. Přes neshody je schopná najít jednotu v obraně svobody a demokracie. Bavili jsme se o podobě budoucí meziparlamentní spolupráce, plány naší vlády nápadně připomínají to, co už se stalo na Slovensku.
autor: PV