Vondráček (Svobodní): Rusové by měli závodit na olympiádě. Chybu chybou nenapravíme

NEPOPULÁRNÍ NÁZOR: Absolutně nechápu hysterickou a pohoršenou reakci Kallaové na rozhodnutí soudu, že ruští a běloruští sportovci mají soutěžit na ZOH 2026 v Miláně-Cortině v lyžařských disciplínách.
Tahle žena a mnozí další prosazují kolektivní vinu jako nějaký starý režim, který jsme se všichni naučili nenávidět – ty samé principy, co jsme odsoudili za nespravedlnost a porušování lidských práv. Místo aby šla po skutečných vinících, trestá nevinné lidi jen kvůli tomu, kde se narodili. To je prostě blbost a zlo, které ničí principy fair play a samotnou podstatu sportu.
Narušuje to historické tabulky a já to vidím jako typický příklad elit, co si hrajou na strážce morálky, zatímco ignorují spravedlnost pro jednotlivé lidi.
Už před rokem a půl (3. 8. 2024) jsem k téhle politizaci sportu řekl: „Politika nemá určovat rozdělování medailí ani jiné sportovní výsledky. Fair-play a kolektivní vina nejdou dohromady nejen ve sportu.“ Stejně tak jsem odmítl uplatňování kolektivní viny s odkazem na historii: „Nikdo nemůže za to, s jakou barvou pleti nebo v jaké zemi se narodil.“
Ano, ruská invaze na Ukrajinu trvá dodnes. Umírají nevinní lidé. To si zaslouží jasné odsouzení a naším velkým přáním musí být zastavení tohoto vraždění. To ale určitě neukončíme tím, že potrestáme mnoho nevinných sportovců, kteří stále nemohou být účastni olympiády v různých disciplínách, ačkoliv sami nejsou viníky ničeho.
V případě mnoha jiných válek se to nedělalo a v případě této války to evidentně nemělo za tři roky žádný efekt na to, že stále probíhají boje. Pokud ovšem sami takové vylučování sportovců obhajujeme, stáváme se sami pachately zla na nevinných lidech. A trestáme tím i sportovce z jiných zemích, když snižujeme lesk jejich medailí tím, že jim neumožníme porazit všechny soupeře a být opravdu těmi nejlepšími z CELÉHO SVĚTA. Stejně jako v jiných případech i zde platí, že CHYBU CHYBOU NELZE NAPRAVIT.
Sport by měl být o tom, kdo je nejlepší na hřišti, ne o tom, kdo má jaký pas. Doufám, že se vrátíme k opravdovým olympijským ideálům, kde se soudí podle výkonu, ne podle politiky. Co na to říkáte vy?
Mgr. Libor Vondráček
