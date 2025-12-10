Česká republika v budoucnu zásadně změní kurz vůči Ukrajině, komentoval pro ruský státní deník Izvěstija politolog Vadim Truchačev nástup vlády ANO, SPD a Motoristů.
Premiér Andrej Babiš se podle něho zařadí po bok maďarského premiéra Viktora Orbána či slovenského předsedy vlády Roberta Fica, kteří kritizují pomoc Kyjevu, a to jak v otázkách dodávek zbraní, tak i uprchlické politiky.
V komentáři Truchačev přímo uvedl, že „Česká republika za vlády šéfa hnutí ANO Andreje Babiše nabere protiukrajinský kurz a vypadne z radikálního protiruského tábora.“
Ruský politolog zároveň uvedl, že ve vládě by po této ose nešel Babiš sám. Přidá se k němu protiukrajinská strana SPD Tomia Okamury, který podle Truchačeva „může přijet do Moskvy“. K této linii by se podle něj mohli přiklonit také Motoristé.
První zahraniční cesta nového předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury vedla na Slovensko, kde navštívil předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby dal najevo zájem o obnovu intenzivnějších česko-slovenských parlamentních a politických vztahů. Právě Fico je jedním ze státníků, který se v uplynulé době setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Na slova Vadima Truchačeva ohledně Okamurovy cesty do Moskvy nedlouho poté reagovala Lenka Čejková, mluvčí předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury s tím, že „taková cesta v plánu není“.
Pro ParlamentníListy.cz to potvrdil i sám Tomio Okamura: Taková cesta v plánu není a ani jsme o takové cestě ve vládní koalici nemluvili," sdělil předseda Poslanecké sněmovny.
Důvod má souviset s aktuální vládní programovou linií. V samotném dokumentu vlády se o cestách do Ruska neobjevuje jediná zmínka. Nejen v pozitivním kontextu, ale ani v tom negativním, což se nelíbilo prezidentu Petru Pavlovi a žádal doplnění výslovné formulace, že Rusko je hrozba. O Ukrajině se v dokumentu píše pouze jednou, a to v souvislosti s podporou diplomatického řešení konfliktu. V textu stojí, že kabinet bude podporovat „diplomatické kroky k ukončení války na Ukrajině a eliminaci rizik války v Evropě“.
autor: Natálie Brožovská