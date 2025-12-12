Nesouhlas v koalici. Motoristé nechtějí jít ČT po poplatcích

Ještě před oficiálním jmenováním nové vlády se v koalici ANO, SPD a Motoristů objevuje první výrazný názorový rozkol. Tématem jsou koncesionářské poplatky za veřejnoprávní média, na jejichž budoucí podobě se jednotliví koaliční partneři neshodují.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo České televize

Zatímco ANO a SPD dlouhodobě prosazují jejich zrušení, Motoristé chtějí systém zachovat, případně upravit. Zřejmě budoucí ministr kultury Oto Klempíř připustil, že v této oblasti může dojít ke změnám, zároveň ale naznačil několik variant, jak by bylo možné financování veřejnoprávních médií řešit i do budoucna. „Za Motoristy jsme byli za zachování poplatků, jsme za zachování poplatků,“ uvedl Klempíř po pondělním jednání s prezidentem Petrem Pavlem.

V dalším vyjádření však byl ke změnám otevřenější. Podle něj by mohla přijít na řadu kompromisní varianta, která by se týkala konkrétních skupin obyvatel či institucí. „Kompromisní varianta může být, a teď to berte jen jako můj osobní názor, snížení poplatku nebo jeho odpuštění pro nejrůznější skupiny obyvatel a zařízení. Třeba pro podnikatele, nemocnice, domovy seniorů, sociální zařízení a podobně. Buď by ta média musela pracovat za míň, anebo by se musela doplnit ze státního rozpočtu,“ navrhl.

Opozice varuje před tlakem na veřejnoprávní média

Změny financování veřejnoprávních médií kritizuje opozice. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš už dříve navrhoval sloučení České televize a Českého rozhlasu s argumentem, že by se tím mohly snížit provozní náklady o více než miliardu korun.

Mediální novela, kterou ještě stihla prosadit dosluhující vláda, prošla Poslaneckou sněmovnou po týdnu obstrukcí. Podle opozice ale může jít jen o první krok k dalším zásahům do fungování veřejnoprávních médií.

Poslanec TOP 09 Jan Jakob varuje, že jakékoliv omezení poplatků může vést k oslabení jejich nezávislosti. „Jakékoliv omezení znamená cestu k zestátnění médií veřejné služby, podívejte se na Slovensko. Kolegové nás varují. Jakmile se poplatky sníží, znamená to větší tlak vlády na média,“ uvedl.

STAN odmítá kompromis

Ostrý postoj zaujímá také hnutí STAN. Jeho předseda Vít Rakušan uvedl, že v této otázce nevidí prostor pro dohodu a opozice je připravena využít všechny parlamentní nástroje, aby změnám zabránila.

„Já tam nevidím žádný prostor pro kompromis. My určitě využijeme všech procedurálních možností, které nám parlamentní práce dává, k tomu, abychom tuto červenou linii nepřekročili,“ prohlásil.

autor: Natálie Brožovská

