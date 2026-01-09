HZS ČR reaguje na dotazy k možným kontrolám barů, klubů a diskoték

HZS ČR v současné době prozatím specifikuje, kterých zařízení by se případná mimořádná kontrola měla týkat a v jakém rozsahu. Další postup bude předmětem následných jednání s Ministerstvem vnitra.
Kontroly požární bezpečnosti v takových zařízeních jsou zároveň standardní součástí činnosti HZS ČR v rámci státního požárního dozoru. Tyto kontroly vykonávají krajské hasičské záchranné sbory podle ročních plánů, případně na základě tematického zaměření nebo konkrétních podnětů.
Frekvence kontrol se liší podle účelu užívání stavby, míry požárního nebezpečí, a také na základě vlastních kritérií jednotlivých HZS krajů (například místní znalosti). Objekty s vyšším požárním rizikem, specifickými riziky a/nebo vyšší koncentrací osob jsou obecně kontrolovány častěji. Častější kontroly se také týkají zařízení v podzemních prostorách nebo naopak ve vyšších patrech budovy, tedy v místech, kde se dá předpokládat složitější provedení evakuace i zásahu jednotkami požární ochrany.
Předpokládané problémy
V případě rozsáhlé kontrolní akce klubů, barů, diskoték a obdobných zařízení s nočním provozem předpokládáme v návaznosti na dosavadní zkušenosti a data největší problémy v následujících oblastech:
- Užívání stavby dle schválené projektové dokumentace; mnohé tyto provozy jsou umístěny historicky v nevyhovujících prostorách. Každé takové zjištění HZS ČR oznamuje na místně příslušný stavební úřad, do jehož kompetence užívání stavby patří.
- Dodržování povoleného projektovaného počtu osob. Tato je často při provozu zařízení porušováno, v reálném provozu je tak využíváno mnohem větším počtem osob, než je povoleno. Nejsou tak splněny základní podmínky požární bezpečnosti zejména na únikové cesty.
- Nevyhovující únikové cesty především v případě provozů umístěných v podzemních podlažích a starších objektech bez projektové dokumentace.
„Odpovědnost za plnění povinností v oblasti požární ochrany nese podle zákona vždy provozovatel zařízení a nejedná se o jednorázovou povinnost, například při otevření provozu, ale o průběžnou odpovědnost, která trvá po celou dobu provozování zařízení,“ zdůraznil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.
Legalita stavby je klíčový problém
Zkušenosti HZS ČR z kontrolní činnosti dlouhodobě ukazují, že nejzávažnějším problémem napříč různými typy objektů je tzv. legalita užívání staveb. Stavby často nejsou užívány ke schválenému účelu nebo jsou v nich prováděny nepovolené úpravy. Obojí má zásadní dopad na požární bezpečnost.
Stavební úřady přitom nemají na úseku požární ochrany dostatečné kapacity ani odborné zázemí, aby vymáhaly náležité úpravy stavby v souladu s podmínkami požární bezpečnosti. HZS ČR proto dlouhodobě usiluje o posílení kompetencí, aby v případě zjištění zásadních pochybení na úseku požární ochrany, které bezprostředně ohrožují život osob ve stavbách, mohl na místě zastavit provozovanou činnost, respektive užívání stavby.
„S provozem v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo s nepovolenými úpravami, které zásadně mění požární rizika a mohou bezprostředně ohrozit životy osob, se při kontrolní činnosti setkáváme často a napříč různými typy objektů. Právě proto HZS ČR dlouhodobě usiluje o posílení kompetencí, aby bylo možné v nejzávažnějších případech v takovém zařízení zastavit provoz. Současný legislativní vývoj ale bohužel spíše směřuje opačným směrem, k oslabení našich kompetencí,“ upozornil generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA.
S připravovanou novelou stavebního zákona má dojít zejména k oslabení role HZS ČR při posuzování požární bezpečnosti projektové dokumentace v rámci výkonu státního požárního dozoru. A to bez ohledu na tragické požáry nejenom v ČR, ale i v zahraničí, které mají desítky až stovky obětí na životech (Londýn, Valencie, Crans-Montana aj.).
Výsledky šetření požárů v zahraničí ukazují, že pochybení, která tragédii způsobila, jsou podobná jako pochybení zjištěná při provádění kontrol v ČR.
Zkušenosti z mimořádných kontrol po požáru v Mostě
Problémy s legalitou stavby potvrdila i mimořádná celorepubliková kontrolní akce, kterou HZS ČR uskutečnil v návaznosti na tragický požár restaurace v Mostě, 11. ledna 2025.
Akce byla zaměřená na restaurace, hospody, bary a vinárny a primárním cílem těchto kontrol bylo zejména dodržování podmínek stanovených výrobcem plynových tepelných spotřebičů a jejich bezpečné užívání, současně jsme ale také kontrolovali právě legalitu stavby (tj. jestli je skutečný účel užívání stavby v souladu s tím, k čemu byla povolena (zkolaudována), stav únikových cest a plnění základních požadavků požární bezpečnosti.
Ze 1738 provedených kontrol byly u 677 zařízení zjištěny nedostatky a v rámci celé kontrolní akce byly uloženy pokuty v celkové výši 1 280 500 Kč.
Mezi nejčastější zjištěná pochybení patřilo zejména nedodržování podmínek užívání stavby, nepředložení povinné dokumentace (např. požární bezpečnostní řešení, povolení stavby/kolaudační rozhodnutí, doklady o provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení), a neprovádění preventivních požárních prohlídek.
