Doksanský (ANO): Jisté je, že svět už nebude jako dřív . Bude lepší? Bezpečnější?

Dění v Iránu a okolí, je nyní bezesporu v centru pozornosti celého světa…
…Izrael za podpory USA provedl brilantní vojenskou akci, která nejen eliminovala snahy iránského islámského režimu o získání jaderných zbraní, ale zároveň citelně zasáhla celý tento teokratický totalitní režim.
- byl usmrcen iránský vůdce Chameneí a 48 dalších vysokých představitelů
- Iránci vyšli do ulic slavit smrt diktátora a utlačovatele. Navazují tak na protesty před cca měsícem. Bude to však na pád režimu stačit?
- Jiné davy v ulicích truchlí nad smrtí svého vůdce a provolávají smrt Izraeli a USA
- režim už v minulosti ustál mnoho podobných otřesů, revoluční gardy své pozice v ulicích posílily
- prezident Iránu vyhrožuje odvetou ve jménu islámu
- ta se děje, v Izraeli, Bahrajnu, SAE atd., mnohde umírají civilisté
- Izrael upevňuje leteckou převahu a zesiluje útoky
- jejich znásobení slibuje i USA
- to vše má značný vliv na celý svět a to nejen proto, že desetitisíce lidí nemohou z oblasti odletět
- čeká nás jistě dramatický týden, který bude mít další dosah na celosvětové dění
- jisté je, že svět už nebude jako dřív
- bude lepší? Bezpečnější?
