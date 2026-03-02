Doksanský (ANO): Jisté je, že svět už nebude jako dřív . Bude lepší? Bezpečnější?

02.03.2026 21:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k situaci v Íránu.

Doksanský (ANO): Jisté je, že svět už nebude jako dřív . Bude lepší? Bezpečnější?
Foto: ANO
Popisek: Logo hnutí ANO

Dění v Iránu a okolí, je nyní bezesporu v centru pozornosti celého světa…

…Izrael za podpory USA provedl brilantní vojenskou akci, která nejen eliminovala snahy iránského islámského režimu o získání jaderných zbraní, ale zároveň citelně zasáhla celý tento teokratický totalitní režim.

- byl usmrcen iránský vůdce Chameneí a 48 dalších vysokých představitelů

- Iránci vyšli do ulic slavit smrt diktátora a utlačovatele. Navazují tak na protesty před cca měsícem. Bude to však na pád režimu stačit?

- Jiné davy v ulicích truchlí nad smrtí svého vůdce a provolávají smrt Izraeli a USA

- režim už v minulosti ustál mnoho podobných otřesů, revoluční gardy své pozice v ulicích posílily

- prezident Iránu vyhrožuje odvetou ve jménu islámu

- ta se děje, v Izraeli, Bahrajnu, SAE atd., mnohde umírají civilisté

- Izrael upevňuje leteckou převahu a zesiluje útoky

- jejich znásobení slibuje i USA

- to vše má značný vliv na celý svět a to nejen proto, že desetitisíce lidí nemohou z oblasti odletět

- čeká nás jistě dramatický týden, který bude mít další dosah na celosvětové dění

- jisté je, že svět už nebude jako dřív

- bude lepší? Bezpečnější?

Denis​ Doksanský

  • ANO 2011
  • poslanec
