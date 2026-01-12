HZS ČR zahájí celorepublikové kontroly nočních podniků

Kontroly budou probíhat po celém území České republiky po dobu téměř osmi měsíců, od 12. ledna do 31. srpna 2026. Provádět je budou krajské hasičské záchranné sbory v rámci výkonu státního požárního dozoru. Hasiči se zaměří na provozovatele nočních podniků, barů, hudebních a tanečních klubů, diskoték, vináren a dalších zařízení určených k zábavním a společenským účelům, zejména těch, které se nacházejí v podzemních prostorech.
Na základě místních znalostí budou jednotlivé hasičské záchranné sbory krajů do kontrol zahrnovat i další obdobné provozy, které lze z hlediska požární bezpečnosti považovat za rizikové například svým umístěním, vysokým počtem návštěvníků nebo složitými podmínkami pro zásah jednotek požární ochrany. Kontroly budou probíhat zpravidla za provozu zařízení a v odůvodněných případech také ve spolupráci s Policií ČR, obecní policií a místně příslušnými stavebními úřady, případně dalšími dotčenými orgány státní správy.
„Největší problémy dlouhodobě evidujeme v oblasti tzv. legality užívání staveb. Kontrolní praxe HZS ČR opakovaně ukazuje, že řada provozů je užívána v rozporu s kolaudačním rozhodnutím nebo v nich byly provedeny nepovolené stavební úpravy. Tyto skutečnosti zásadně mění požární rizika a mohou mít v případě požáru přímý dopad na možnost bezpečného úniku osob. Následky pak mohou být nesmírně tragické, jak se koneckonců ukázalo právě ve švýcarské Crans-Montaně,“ uvedl generální ředitel HZS ČR, genpor. Ing. Vladimír Vlček.
Hasiči se proto v rámci kontrolního úkolu zaměří zejména na:
- soulad skutečného způsobu užívání stavby s kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem,
- plnění podmínek požární bezpečnosti stavby podle požárně bezpečnostního řešení, především povolenou kapacitu osob, počet, druh a provedení únikových cest a volnou průchodnost,
- značení a vybavení únikových cest.
Kontrolovat ale budou také vybavení objektu požárně bezpečnostními zařízeními a věcnými prostředky požární ochrany a jejich provozuschopnost, dodržování technických podmínek
a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků a činností, provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek, dokumentaci požární ochrany, například požární řád, požárně poplachovou směrnici nebo evakuační plán a vytváření podmínek pro rychlý a účinný zásah jednotek požární ochrany, zejména zajištění příjezdových komunikací, nástupních ploch a zásahových cest.
„Výstupy z kontrolní akce umožní objektivně vyhodnotit skutečný stav požární bezpečnosti v těchto typech provozů a vytvoří odborný podklad pro další preventivní a případně i legislativní opatření. Současně má ale kontrolní činnost i bezprostřední preventivní význam, protože zvyšuje zájem provozovatelů o plnění povinností na úseku požární ochrany. Odpovědnost za plnění povinností v oblasti požární ochrany nese koneckonců podle zákona vždy provozovatel zařízení, a nejedná se o jednorázovou povinnost, například při otevření provozu, ale o průběžnou odpovědnost, která trvá po celou dobu provozování zařízení,“ uvedl generální ředitel HZS ČR genpor. Ing. Vladimír Vlček.
