HZS: Do Řecka odletí v pátek další skupina hasičů a záchranářů, vystřídají kolegy z pozemního modulu

Česká republika tak nabídla prodloužení působení modulu pozemního hašení, předpoklad jeho nového nasazení je až do 11. 9. 2023. Modul leteckého hašení ukončí svou činnost v pátek 1. 9., vrtulník se vrátí následující den v sobotu 2. 9.

Střídání modulu pozemního hašení

V pátek 1. 9. 2023 odletí z ČR letadla s asi šedesátkou hasičů a záchranářů, kteří zabezpečí plynulé střídání českého týmu působícího v oblasti Alexandroupolis u řecko-tureckých hranic. Technika zůstane na místě, stažena bude až s ukončením působení Čechů v Řecku. Obmění se celá skupina, tj. včetně pražských záchranářů. Leteckou přepravu do Řecka zabezpečí Armáda ČR.

Na místě zůstane z původního složení pouze jeden ze zástupců velitele odřadu hasičů a jeden ze zástupců ZZS, oba předají agendu novému vedení skupin a vrátí se zpět do ČR pozemní cestou později.

Nová skupina pozemního hašení bude stejně jako ta předchozí složena z příslušníků HZS Středočeského kraje, HZS Olomouckého kraje, HZS Jihomoravského kraje, HZS Moravskoslezského kraje, HZS hl. m. Prahy, Záchranného útvaru HZS ČR, SOŠ a VOŠ požární ochrany HZS ČR.

Ukončení činnosti modulu leteckého hašení

Vrtulník Black Hawk se stávající posádkou by měl pomáhat v Řecku s hašením lesních požárů ze vzduchu až do 1. 9. včetně, vracet do ČR by se měl v sobotu 2. 9. Na palubě bude čtyřčlenná posádka vrtulníku, velitel modulu leteckého hašení a dva letečtí záchranáři HZS. Pozemní zbytek týmu (4 příslušníci ZÚ HZS ČR a dva letečtí záchranáři HZS) se připojili v průběhu pondělí 28. 8. k modulu u Alexandroupolis. O víkendu tak bude nasazení modulu leteckého hašení vyslaného Českou republikou do Řecka ukončeno.

