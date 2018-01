Hejtman Netolický: Pád střechy haly v České Třebové nezavinil nikdo z kraje

Policie České republiky dokončila vyšetřování pádu střechy sportovní haly v České Třebové. Vrchní komisař již v červnu 2017 obvinil pro přečin obecného ohrožení z nedbalosti šestašedesátiletého projektanta a o dva roky mladšího nezávislého statika. Nyní navrhl podání obžaloby proti oběma obviněným. Těm hrozí v případě uznání viny trest odnětí svobody od dvou do osmi let nebo trest peněžitý. Zprávu přijal s povděkem také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Ukazuje se, že pád střechy sportovní haly v České Třebové nebude stejný případ jako zřícení mostu ve Studénce, což je záležitost, která se vleče již několik let. Jsem rád, že celý případ spěje ke zdárnému cíli. Tím je podaný návrh na obžalobu, o kterém rozhodne dozorující státní zástupce. V případě schválení tohoto návrhu se celá věc dostane k soudu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Osobně jsem spokojen, protože do roka a do dne je hala opravena a policie ve stejném čase navrhla podání obžaloby. Dnes se jednoznačně potvrzuje to, co jsme říkali již před rokem. Nikdo za investora, kterým je Pardubický kraj, není viníkem celé nešťastné události. Došlo k selhání několika jednotlivců ne při výrobě vazníků, ale při zpracování dokumentace. Situace nás samozřejmě netěší, ale jsme nyní ve fázi, kdy tělocvična začne sloužit veřejnosti a ukončením vyšetřování nastává odstrašující příklad pro ostatní, kteří si snad budou dávat při nejrůznějších podobných výpočtech daleko větší pozor,“ dodal hejtman Netolický.

