Hospodářská komora: Česká reprezentace zabojuje o medaile na EuroSkills 2023

Po dvou letech příprav odjede český reprezentační tým v neděli 3. září na evropský šampionát EuroSkills, během něhož 600 soutěžících do 25 let z více než tří desítek evropských zemí poměří úroveň odborných znalostí a dovedností v celkem 43 disciplínách. Českou republiku bude reprezentovat 5. až 9. září v polském Gdaňsku deset soutěžících.

reklama

Reprezentanty České republiky na osmé bienále EuroSkills 2023 doprovází expertní tým, s národním týmem na soutěž odcestuje také viceprezident Hospodářské komory a prezident Cechu obkladačů ČR Roman Pommer. Na závěrečný soutěžní den 8. září přijede český tým do Gdaňsku osobně podpořit i prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.

Výjezd národního týmu na mistrovství je plánován na neděli 3. září v 7:00 od areálu pražské Střední odborné školy Jarov. Následně přes Hradec Králové a Náchod česká výprava pokračuje do polského Gdaňsku.

Pořadatelé očekávají, že letošní mistrovství navštíví 100 tisíc lidí z celé Evropy. Slavnostního zahájení šampionátu se v areálu gdaňské Polsat Plus Areny zúčastní téměř 30 tisíc návštěvníků. „Je to obrovská událost pro celou Českou republiku a zároveň příležitost ukázat zlaté české ručičky celé Evropě. Klukům přeji co nejlepší výsledky a jsem přesvědčen, že zkušenosti z Polska využijí ve své další kariéře,“ řekl před odjezdem české výpravy do Gdaňsku viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 11% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5394 lidí

Zájem o mistrovství je značný ze strany médií z celé Evropy, dosud se registrovalo na 100 štábů a redakcí, např. 14 štábů z Německa, sedm z Francie, pět z Rakouska nebo dvě redakce z Maďarska.

Koordinátorem příprav na EuroSkills za Českou republiku byla státem pověřená Hospodářská komora České republiky. Ta zajistila, aby se do evropského šampionátu Česká republika v roce 2021 vrátila po 13 letech.

Náklady na reprezentaci České republiky na mistrovství jsou vyčíslené na 6,056 mil. Kč. Hospodářská komora pokryla většinu nákladů ze svých zdrojů. Zřídila také centrum pro domácí soutěže odborných dovedností pod značkou CzechSkills a hradí mzdové náklady koordinátorů, kteří ve spolupráci s profesními společenstvy a firmami zabezpečují odbornou a jazykovou přípravu týmu. Také profesní společenstva soutěžní tým podpořila, a to sumou 1,5 mil. Kč. Moravskoslezský kraj dal na přípravu české reprezentace 200 tis. Kč, Hlavní město Praha pak darovalo částku 100 tis. Kč.

Hospodářská komora o materiální a finanční podpoře národního týmu jednala i s firmami. Dopravu na soutěž zabezpečuje Scania, pojištění Kooperativa a přepravu technického vybavení sponzorsky zajistila společnost DHL. Národní tým finančně podpořila i Komerční banka.

Odbornými garanty pro EuroSkills 2023 jsou: Cech obkladačů ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Cech topenářů a instalatérů ČR, Cech parketářů ČR, CNC Skills Czech Republic, ICT Unie ČR, Scania Czech Republic, FESTO a Svaz chladicí a klimatizační techniky.

Česká reprezentace:

Tomáš Bačina, web návrhář, Dolní Stakory (okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj)

Jiří Hruška, CNC frézař, Domažlice (Plzeňský kraj)

Jakub Chmelík, malíř, lakýrník, dekoratér, Praha 6 (Praha)

Richard Klimeš, mechanik nákladních vozů, Boskovice (okres Blansko, Jihomoravský kraj)

Václav Kus, obkladač, Žinkovy (okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj)

David Pelikovský, podlahář, parketář, Bakov nad Jizerou (okres Mladá Boleslav, Středočeský kraj)

Benjamin Przeczek, mechatronik, Dolní Domaslavice (okres Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj)

Jakub Szlaur, mechatronik, Orlová (okres Karviná, Moravskoslezský kraj)

Petr Valach, instalatér/topenář, Česká Rybná (okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj)

Vít Vaňura, elektromechanik chladírenství, Hořice (okres Jičín, Královéhradecký kraj)

Psali jsme: Hospodářská komora navrhuje, aby skončilo každoroční podepisování „růžového papíru“ Hospodářská komora: Stát musí přijít s novou bytovou strategií Hospodářská komora: Zaměstnanci v předdůchodovém a důchodovém věku se mohou uplatnit jako poradci a mentoři Hospodářská komora: Zaměstnavatelé se chystají propouštět dohodáře

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE