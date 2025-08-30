Hospodářská komora: Česko nesmí zaspat v AI

Posílit zastoupení českého digitálního průmyslu v legislativních i odborných debatách o umělé inteligenci a dát nasazení AI v českých firmách i úřadech novou dynamiku. To jsou hlavní cíle spojení, které na tiskové konferenci ohlásili prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček a ředitel České asociace umělé inteligence (ČAUI) Lukáš Benzl. Ti oznámili, že se ICT Unie, která sdružuje klíčové technologické firmy a experty na ICT infrastrukturu, stává součástí ČAUI.
Integrace ICT Unie do ČAUI má primárně přispět k tomu, aby Česko výrazně zrychlilo v oblasti zavádění umělé inteligence do podnikové praxe i veřejné správy. Spojení obou organizací posiluje schopnost ČAUI zastřešovat celé spektrum umělé inteligence. ICT Unie do asociace přináší své dlouholeté znalosti v oblasti sítí, cloudu, provozu i digitalizace státní správy. „Umělá inteligence není vzdálená budoucnost, ale realita, která se odehrává teď a tady. Její nástup je tak rychlý, že ho zvládneme jen tehdy, pokud spojíme síly. Spolupráce ČAUI s ICT Unií je krok, který zásadně urychlí reálné nasazení AI v českém prostředí a zapojí klíčové hráče digitálního průmyslu do globálního závodu, který tato technologie nevyhnutelně mění,“ řekl prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček.
Společné aktivity obou organizací budou zahrnovat expertní workshopy, právní poradenství, školení, veřejné kampaně i podporu pilotních projektů. Prioritou je mimo jiné efektivní využití AI v oblastech, v nichž chce Česko uspět. „Česká republika nemůže excelovat ve všech oblastech umělé inteligence. Musíme si vybrat klíčové priority, do kterých vložíme energii – například zdravotnictví, zvyšování digitální gramotnosti nebo obranný průmysl. Pokud v těchto směrech spojíme síly s vhodnými partnery, pomyslný vlak nám neujede,“ říká ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl.
Jak doplnil, hlavní potenciál spojení s ICT Unií spočívá v posílení know-how i infrastruktury, kterou lze využít pro společné projekty – od školení členů až po celospolečenskou „evangelizaci“ umělé inteligence. „Česko má potenciál stát se regionálním lídrem v odpovědném a inovativním využívání AI, pokud dokáže spojovat síly a překoná váhavý přístup, který v Evropě dosud převládá. Stojí před námi právní, etické či sociální výzvy. Proto je důležité, aby se do diskuze zapojili nejen technici, ale i právníci, filozofové a další profese. Jen tak se dokážeme vyrovnat s dopady, které AI přináší,“ dodal Zdeněk Zajíček.
Vstup ICT Unie do ČAUI umožní také cíleněji připomínkovat klíčovou národní i evropskou legislativu včetně prováděcích předpisů Aktu o umělé inteligenci, a poskytovat českým firmám i institucím podporu při bezpečném a efektivním zavádění AI do praxe. „Chceme být praktickým mostem mezi světem technologií a světem regulace. AI nelze zavádět izolovaně – potřebuje pevné základy v infrastruktuře i kompetencích lidí, kteří s ní budou pracovat. ICT Unie přináší obojí, a právě proto je toto spojení klíčové,“ doplňuje Jakub Kubů, předseda správní rady ČAUI.
