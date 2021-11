Hospodářská komora: Ke skleněným ozdobám na stromeček se začínají vracet i Češi

reklama

Zatímco o české vánoční výrobky ze skla je ze zahraničí stále vysoký zájem, české domácnosti začaly upřednostňovat laciné plastové výrobky z Číny. Tento trend se ale podle Hospodářské komory začal v posledních dvou letech pomalu obracet. Někteří tradiční výrobci ručně foukaných a malovaných ozdob zaznamenávají větší poptávku po jejich řemeslných výrobcích od českých domácností a firem. Příkladem je výrobce pravých skleněných ryze českých vánočních ozdob Irisa ze Vsetína, který dekorace vyrábí více než 60 let. A třeba na Chrudimsku výrobu ozdob letos obnovil nový podnik Koulier.

Za posledních pět let Česká republika vyvezla do zahraničí vánoční výrobky ze skla za 645 milionů korun. Největší poptávka po tomto originálním českém zboží je z Německa, Švýcarska a Rakouska, následují USA, Slovensko, Itálie, Spojené království, Francie, Nizozemí a Austrálie. Skleněné vánoční výrobky loni tvořily 40 % exportu všech vánočních výrobků z České republiky. „To ukazuje, že tyto výrobky významně reprezentují naši zemi v zahraničí, českou zručnost a řemeslo. Děkuji českým výrobcům, že se rozhodli nesnížit laťku a že toto řemeslo i dnes dělají na špičkové světové úrovni,“ poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Zdůraznil, že obzvlášť těm nejmladším, kteří možná nezažili vánoční stromeček ozdobenými pravými českými skleněnými ozdobami, je třeba připomenout, na co můžeme být hrdí.

První české ozdoby se začaly z Československa vyvážet do zahraničí už v 30. letech, především do USA. Už v roce 1937 se české skleněné ozdoby staly v tomto sortimentu hráčem číslo jedna na světovém trhu zejména díky vysoké kvalitě vánočních ozdob, jejich originálnosti a širokému výběru. České ozdoby získaly mimo jiné i ocenění na řadě světových výstav a dodnes mají v cizině velmi dobrou pověst za jejich precizní a vysokou kvalitu zpracování. „Tradiční vánoční ozdoby jsou oblíbeným dárkem, který ze svých návštěv Česka vozí domů zahraniční turisté. Řada z nich následně kupuje i další kolekce, proto je tak klíčové umět tyto krásné české výrobky nabídnout nejen v kamenných obchodech, ale i online,“ připomíná viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

I na domácím trhu ale řemeslo čelí sílící konkurenci laciných plastových ozdob z Číny. Za vysokými dovozy tohoto sortimentu stojí i větší oblíbenost venkovních vánočních ozdob, kde nejsou skleněné výrobky vhodné k použití. Řada tradičních tuzemských výrobců ručně foukaných a malovaných ozdob na vánoční stromeček na tento trend reaguje výrobou tematických kolekcí, limitovaných edicí, přímým prodejem ve spojení s cestovním ruchem i prodejem přes e-shopy.

Příkladem výrobce, který prodává také přes internet, je výrobní družstvo Irisa, kde se výrobou skleněných ozdob zabývá 48 zaměstnanců z celkových 260. Řadu z nich tvoří zdravotně znevýhodnění zaměstnanci. Podnik je členem Hospodářské komory. V posledních dvou letech hlásí větší domácí poptávku.

V Mrákotíně letos vznikl také nový výrobce Kouliner, který se rozhodl pokračovat ve výrobě, poté co letos na jaře byla uzavřena poslední výroba vánočních ozdob v Horním Bradle na Chrudimsku. Podnik zaměstnal i řadu bývalých zaměstnanců z Horního Bradla. Podnik se zatím orientuje na český trh, od příštího roku plánuje vývoz do zahraničí. „Když jsme se v květnu 2021 dozvěděli, že jedni z nejlepších foukačů a malířek vánočních ozdob v naší zemi skončili na úřadu práce, protože jejich zaměstnavatel v této době pro ně neměl uplatnění, tak nás to osobně s manželem velmi zasáhlo. Rozhodli jsme se nabídnout těmto lidem uplatnění, i když jsme to neměli sami jednoduché, končila právě loňská covidová uzávěra. Cítili jsme, že ručně foukané ozdoby mají velký potenciál, a že jsou často nedoceněné, nebo nedostatečně propagované,“ uvedla obchodní ředitelka značky Koulier Kateřina Šrámková.

Vedle čínské konkurence výrobci čelí i jiným překážkám. Zejména rychle rostoucím mzdám, nadměrné administrativní zátěži, množstvím kontrol, nepřehlednosti toho, co a kdy mají podle zákonů dodržovat, a hlavně nedostatku pracovníků s odpovídající kvalifikací a nedostatečné kapacitě rozvíjet zahraniční obchod.

Podnikům chybí hlavně foukači a malíři skla. „Uvědomujeme si, že lidí, kteří tuto práci umí dělat, je dnes málo, a že chybí mladí, kteří by se tomuto řemeslu chtěli učit. My sami po půl roce vidíme, jak nádherná práce to je, a věříme, že se nám skrz rostoucí prestiž foukaných vánočních ozdob povede probudit zájem šikovných kreativních mladých lidí, kteří mají potřebu za sebou vidět výsledky své práce,“ dodala Šrámková.

Co je potřeba k výkonu povolání jako je foukač nebo malíř skleněných vánočních ozdob před dvěma lety definovaly Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy v Národní soustavě kvalifikací (foukač ZDE, malíř ZDE).

Vánoční ozdoby jsou dobrým indikátorem vánoční nálady a ochoty lidí utrácet na Vánoce. „Letos vidíme, že lidé začali nakupovat dárky již v polovině října, tedy o měsíc dřív, než je obvyklé. Dřívější nákupy zdůvodňují strachem z dalšího zdražování a obavami z lockdownu, protože u řady dárků, jako je oblečení, větší sportovní potřeby nebo vybavení domácnosti stále preferují nákup v kamenných obchodech. U komodit, jako je drobná elektronika, hračky či nářadí se naopak dál prohlubuje přesun k online nákupu, řada zákazníků také místo věcného daru letos volí pod stromeček dárkové poukazy,“ shrnuje letošní trendy vánočních nákupů Tomáš Prouza.

