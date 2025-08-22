Blažek: Proč policie neinformovala stát? K žádné dražbě bitcoinů by nedošlo

Na časové ose je zajímavé, že policie již počátkem dubna, tedy před započetím aukcí darovaných bitcoinů státem, informovala dárce, nikoli ovšem vládu či ministerstva, že dárcovy bitcoiny spojuje s podezřelým tržištěm. Kdyby policie tehdy tuto informaci poskytla i “obdarovanému státu”, žádné aukce by neproběhly, právní problémy s vydražiteli by nenastaly a bitcoiny by zůstaly v majetku státu. A protože se na tuto zásadní otázku (ano, mediálně vděčnější je “honit“ třeba Stanjuru, který o žádném nelegálním tržišti na rozdíl od policie nemohl vědět) nikdo neptá, dovoluji si ji do veřejného prostoru předložit já.
