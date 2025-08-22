Blažek: Proč policie neinformovala stát? K žádné dražbě bitcoinů by nedošlo

22.08.2025 17:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném profilu sítě X k postupu policie stran bitcoinové kauzy.

Blažek: Proč policie neinformovala stát? K žádné dražbě bitcoinů by nedošlo
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pavel Blažek

Na časové ose je zajímavé, že policie již počátkem dubna, tedy před započetím aukcí darovaných bitcoinů státem, informovala dárce, nikoli ovšem vládu či ministerstva, že dárcovy bitcoiny spojuje s podezřelým tržištěm. Kdyby policie tehdy tuto informaci poskytla i “obdarovanému státu”, žádné aukce by neproběhly, právní problémy s vydražiteli by nenastaly a bitcoiny by zůstaly v majetku státu. A protože se na tuto zásadní otázku (ano, mediálně vděčnější je “honit“ třeba Stanjuru, který o žádném nelegálním tržišti na rozdíl od policie nemohl vědět) nikdo neptá, dovoluji si ji do veřejného prostoru předložit já.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

  • poslanec
