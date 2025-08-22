Kubisková (Výzva): Kauza Bitcoin graduje. Čeho se exministr Blažek bojí?!

Ale vyvstává tady jedna otázka! Jak to pan exministr může vědět? Kde vzal tyto informace? Buďto má u policie nějaké své policejní informátory, což je zcela nepřípustné, a nebo je má od advokáta podnikatele Jiříkovského? Toho, o kterém donedávna tvrdil, že se prakticky vůbec neznali? Posuďte sami.
Na začátku všeho byl pochybný dar, o kterém věděli jak premiér Petr Fiala, tak ministr financí Zbyněk Stanjura i Pavel Blažek. A nebýt jednoho poctivého směnárníka, který zkrátka jen konal svoji povinnost a kterému bylo divné, že někdo prokazuje legalitu - legální původ peněz smlouvou s ministerstvem? Nebýt toho, že tento poctivý směnárník všechno nahlásil, tak bychom dodnes nevěděli vůbec nic!
A to si představte, že ještě den před vypuknutím celé bitcoinové kauzy se ministr financí Zbyněk Stanjura snažil na plénu, v poslanecké sněmovně, protlačit pozměňovací návrh, aby byli bitcoinoví miliardáři osvobození od daní. Tentýž ministr financí, Zbyněk Stanjura, který nám všem svým konsolidačním balíčkem zvedl prakticky všechny daně, který nám vše zdražil a kázal nám šetřit, protože máme obrovský deficit státního rozpočtu. A místo, aby tento ministr, který nám všem zvedl všechny daně, zdanil tyto bitcoinové miliardáře a jejich penězi z těch daní, by ucpal ony díry ve státním rozpočtu, tak se snažil, aby byli osvobozeni. Už to samo o sobě by stačilo na jeho rezignaci.
Ale aby toho nebylo málo, tak vládní divadýlko pokračovalo dál. Na vládní post, uvolněný vládní post, bývalého ministra spravedlnosti se rozhodli, místo toho, aby tam jmenovali nezávislého odborníka, který by všechno řádně transparentně prošetřil a vrátil lidem důvěru v právní stát, tak jmenovali svoji stranickou kolegyni z ODS paní Evu Decroix, která od začátku pravděpodobně dostala jasný úkol, všechno zamést pod koberec. Aby to vypadalo transparentně, jmenovali nezávislého koordinátora a když se jim utrhl ze řetězu a chtěl nám všem ve své zprávě sdělit to, co prakticky tady víme všichni už od začátku - a sice, že stát nikdy, NIKDY neměl přijímat peníze, které pochází z ilegální, z trestné činnosti, z prodeje drog, že s tím vlastně neměl mít vůbec nic společného, tak ho pro jistotu odstavili na vedlejší kolej, aby žádnou zprávu nenapsal.
A vrchol všeho teď! Když zatkli podnikatele Jiříkovského, tak najednou budou politici tvrdit, jak je postup policejních orgánů nesprávný, jak na Jiříkovského vyvíjejí tlak? Je očividné, že mají opravdu velký strach. Asi mají obrovský strach z toho, že by si mohl někdo přijít i pro ně a proto to už od začátku takto shazují. Ale to je nepřijatelné.
Vážení přátelé! Taky vám vadí, jak to tady v naší zemi vypadá? Jak tady neplatí jeden metr pro všechny, jak tady nefunguje vůbec žádná spravedlnost? Taky vám vadí, jak si tady politici bezostyšně zvedají platy, smějí se nám do tváře, zatímco nám všem zvedají daně? Taky vám vadí, že máme obrovskou mezinárodní ostudu, že máme dnes nálepku jakéhosi Palerma a nebo zkorumpované banánové republiky? Mně ano, mně to obrovským způsobem vadí. A naše země si tohle nezaslouží. Proto jsem se rozhodla s přáteli a odborníky založit novou politickou stranu, VÝZVA 2025 a s touto stranou se chceme už v říjnu, na podzim ucházet o vaše hlasy. A děláme to právě proto, že chceme všechny tyto věci změnit. Chceme naší politice vrátit slušnost, poctivost, férovost, odpovědnost. To, co tady teď chybí. Tak, abychom se nemuseli stydět a byli zase hrdí na svou zem i její čelní představitele. Chceme hmotnou odpovědnost pro politiky a aktivaci zákona o původu majetku. Pokud neprokážou jeho původ, bude na něj nahlíženo jako na nezákonně nabytý a propadne státu. Už žádná korupce a klientelismus, ale rovné podmínky a spravedlnost. Je ale jen na vás, voličích, jestli se to podaří.
Ing. Karolína Kubisková
