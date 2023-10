Hospodářská komora: Přes 40 procent zákazníků neplatí faktury včas

RNDr. Luděk Niedermayer byl položen dotaz

Četl jsem, co píšete o dluhovém šoku, ale nějak ve vašem příspěvku postrádám, co jste tím chtěl říci? Protože mi chybí řešení. Shrnout, co všichni ví je k ničemu teda pokud nešlo jen a snahu se pouze zviditelnit. A vzhledem k tomu, co popisujete, pořád myslíte, že je dobrý nápad v dohledné době přij...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.