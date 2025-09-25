Hospodářská komora: Vzdělávací program o AI pro učitele základních škol

Česká asociace umělé inteligence (ČAUI) startuje za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), Národního pedagogického institutu (NPI) a Hospodářské komory ČR (HK ČR) vzdělávací program základka.ai.
Jde o dosud nejambicióznější vzdělávací online program zaměřený na umělou inteligenci pro pedagogy, jehož cílem je během školního roku 2025/2026 proškolit všechny učitele základních škol v České republice a poskytnout jim dlouhodobou podporu. Registrovat se školy mohou už dnes na webových stránkách programu (ZDE), samotné vzdělávání začne v říjnu. „Naše školství stojí před zásadní výzvou, jak připravit žáky na svět, ve kterém bude umělá inteligence běžnou součástí každodenního života. Učitelé v tom hrají klíčovou roli. Proto vítám program základka.ai jako doplnění nabídky vzdělávacích programů o AI, které jim pomáhají tuto roli naplnit,“ uvedl ministr školství Mikuláš Bek.
Podle zmocněnce pro digitalizaci a digitální vzdělávání při ministerstvu školství Martina Úlovce program učitelům nabídne praktické informace i místo, kam se obrátit: „Tento projekt vnímám jako příležitost pro další rozvoj podpory školám a učitelům v efektivním využívání nástrojů umělé inteligence, kterou zajišťujeme především prostřednictvím aktivit Národního pedagogického institutu. Jsem zároveň rád, že se i tímto způsobem daří rozvíjet a posilovat spolupráci s relevantními aktéry v oblasti digitálního vzdělávání. Spolupráce napříč státním/veřejným, soukromým a neziskovým sektorem je klíčem k tomu, jak lépe reagovat a čelit výzvám, které sebou rozvoj digitálních technologií přináší.“
Ambice celé iniciativy a její dopad na rozvoj AI v Česku zdůraznil také Jan Kavalírek, náměstek ministra průmyslu a obchodu a vládní zmocněnec pro umělou inteligenci: „Na ministerstvu průmyslu a obchodu nyní děláme maximum pro to, abychom dostali českou umělou inteligenci na světovou špičku a plně využili její potenciál pro zvýšení produktivity českých firem, posílení konkurenceschopnosti našeho průmyslu a zvýšení blahobytu pro naše občany. K tomu je oblast vzdělávání naprosto klíčová a začít musíme hned na základních školách. Máme s ministrem Lukášem Vlčkem proto nesmírnou radost, že po usilovné práci s našimi partnery spouštíme pro pedagogy tento robustní vzdělávací program, který efektivní a bezpečné využití AI zásadně podpoří. Děkujeme ČAUI i dalším partnerům za skvělou spolupráci.”
Jdete k volbám?
Anketa
Jdete k volbám?
Obsah celoročního programu je navíc připraven tak, aby podpořil již stávající iniciativy, motivoval dosud váhající pedagogy a odkazoval na aktivity NPI. „NPI nabízí školám širokou škálu metodické podpory v rozvoji digitálních kompetencí učitelů, od prezenčních seminářů, webinářů, e-learningu, konferencí, podcastů, edukačních plakátů až k možnosti návštěv odborných konzultantů přímo ve školách, kterou již prošlo přes 48 tisíc pedagogů. Projekt základka.ai tuto nabídku doplňuje,“ dodává Ondřej Neumajer, vedoucí oddělení digitalizace ve vzdělávání.
Do projektu se zapojuje i podnikatelský sektor, protože cesta k budoucí prosperitě firem začíná už ve třídách základních škol. „Umělá inteligence už není vzdálená budoucnost, je to realita, která zásadně mění náš svět, tady a teď. Vstupujeme do období rychlých revolučních změn, které přepisují ekonomické mapy světa. O našem budoucím úspěchu rozhoduje schopnost adaptace. A protože prosperita firem i celé společnosti začíná vždy ve školních lavicích, bude klíčové, jak rychle a odvážně se české školství otevře změnám a připraví žáky a studenty na svět, v němž bude flexibilita tou nejcennější dovedností,“ řekl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Program je koncipován tak, aby nabídl více než 100 hodin obsahu a širokou škálu aktivit od vstupního online kurzu přes praktické webináře až po odborné konference. Učitelé se naučí nejen základy fungování umělé inteligence, ale také její využití pro přípravu výuky a práci s žáky. Důležitou součástí programu je také budování strategické podpory AI na školách.
„Naším cílem není jen proškolit učitele, ale vytvořit přátelskou komunitu a podporu, která jim umožní nebát se umělé inteligence a předávat své dovednosti dál. Zároveň chceme podpořit všechny stávající iniciativy odvádějící skvělou práci. Budeme také rádi, když se k nám přidají další partneři se zájmem o spolupráci. Jsem přesvědčen o tom, že základka.ai se stane symbolem odvahy českého školství,“ dodává ředitel ČAUI Lukáš Benzl.
Jedním z prvních obsahových partnerů programu je nezisková organizace AI dětem, která od roku 2022 pomáhá zlepšovat vzdělávání tak, aby drželo krok s rychle se měnícím světem. AI dětem je zároveň tvůrcem kurikula umělé inteligence pro základní a střední školy, na němž se podílelo mnoho dalších odborníků, pedagogů, lídrů škol a organizací.
ČAUI dlouhodobě usiluje o propojování českého AI ekosystému napříč veřejným, akademickým, soukromým i neziskovým sektorem. Přesně tak, jak je tomu vidět v případě programu základka.ai. Společná vize a partnerství jsou základem k tomu, aby se i ty největší ambice českého školství v oblasti umělé inteligence mohly stát realitou.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva