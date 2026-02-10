Senátor Hraba: Chraňme si naši národní měnu co nejdéle

11.02.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výročí české koruny

Senátor Hraba: Chraňme si naši národní měnu co nejdéle
Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Hraba v XTV

Naše koruna česká slaví své 33. narozeniny. Dne 8. února 1993 totiž došlo k měnové odluce po rozpadu Československa. Chraňme si naši stabilní národní měnu co nejdéle.

Vlastní měna nám dává svobodu rozhodovat o vlastní měnové politice, pružně reagovat na krize a chránit naši ekonomiku před vnějšími šoky. Díky koruně může Česká národní banka cíleně krotit inflaci, podporovat export i zaměstnanost a držet stabilitu cen podle potřeb naší země, ne podle průměru celé eurozóny.

Koruna je symbolem naší suverenity i odpovědnosti. A tu bychom si měli střežit.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
