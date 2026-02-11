Naštvaný Zelenskyj: Přijdou změny. Lidé jsou problém

11.02.2026 9:20 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Nastanou změny!“ oznámil svým spoluobčanům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Klíčovým problémem jsou lidé!“ dodal. Zelenskyj se pořádně rozzlobil na některé místní úřady. Sdělil spoluobčanům, že někteří lidé nedělají dost a nekonají dost rychle, aby k nim při teplotách hluboko pod bodem mrazu opět proudilo teplo.

Naštvaný Zelenskyj: Přijdou změny. Lidé jsou problém
Foto: Repro YouTube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj západní partnery opakovaně požádal, aby vládě v Kyjevě poskytli více prvků protivzdušné obrany. Ale bez ohledu na to, zda přijdou, či nepřijdou, Ukrajina mění práci s prvky protivzdušné obrany, které již má. „V práci protivzdušné obrany v současné době dochází k mnoha změnám. V některých regionech se prakticky kompletně přestavuje způsob fungování týmů, stíhaček, mobilních palebných jednotek,“ oznámil Zelenskyj.

Ruské útoky na ukrajinskou energetickou síť ukázaly, jak moc neefektivní jsou některé složky ukrajinské protivzdušné obrany. Proto je podle Zelenského naprosto nezbytné provést změny.

V době, kdy se např. v Kyjevě očekávají teploty až mínus devatenáct stupňů, premiér Denys Šmyhal oznámil, že opravárenské čety pracují na plné obrátky a dělají, co mohou, aby opravily co největší úseky energetické sítě. Na slova Denyse Šmyhala upozornila agentura Reuters.

Zelenskyj v této souvislosti vynadal starostovi Kyjeva Vitaliji Kličkovi, ale i starostům dalších měst. Naznačil, že pro obranu svých obyvatel nedělají dost. „Hlavní město zůstává jednou z nejproblematičtějších oblastí – značný počet budov je bez tepla,“ nechal se slyšet Zelenskyj.

„V první řadě jsem vděčný všem opravářským četám, energetickým společnostem, městským službám a Státní záchranné službě Ukrajiny, které pracují opravdu efektivně a včas a pomáhají lidem. … Podrobně jsme probrali zprávy ze Sumské, Charkovské a Poltavské oblasti, kde je v současnosti dodávka elektřiny nejproblematičtější. Ne všechny komunity řeší své problémy včas a z toho je třeba vyvodit závěry,“ napsal Zelenskyj na telegramu. Anglicky mluvícím čtenářům jeho slova přinesla televize Sky News.

Dodal, že reakce některých místních úřadů byly „často příliš pozdě“ a že letectvo „by mělo také jednat mnohem rychleji“ k ochraně regionů. „Každý vedoucí představitel komunity a odpovědná služba musí věnovat skutečnou pozornost tomu, co se děje s budovami a se sítěmi,“ řekl. „Monitorujeme situaci na všech úrovních a lidé budou osobně zodpovědní.“

Server Kyiv Independent upozornil, že po posledním dronovém útoku je bez elektřiny asi jedenáct tisíc lidí.

Podle prezidenta není třeba měnit jen systém protivzdušné obrany.

„Ale to je jen jeden z prvků obrany, který potřebuje změny, a změny přicházejí. Týká se to i dohledu nad zásobováním frontové linie drony, zbraněmi a především personálem. Klíčovým problémem jsou skutečně lidé: jejich výcvik a samotné doplňování brigád. Ministr obrany Ukrajiny spolu s vojenským velením připravuje nezbytná rozhodnutí – opatření, která posílí Ukrajinu a vyřeší stávající problémy. Je příliš brzy na to, abychom se o podrobnosti dělili veřejně. Jakmile budou rozhodnutí plně rozpracována, Ministerstvo obrany Ukrajiny a naše armáda je představí veřejnosti,“ uvedl ukrajinský prezident.

Zelenskyj poděkoval všem partnerům Ukrajiny, kteří jí pomáhají nejen při řešení stávající energetické krize.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

