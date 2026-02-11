Naštvaný Zelenskyj: Přijdou změny. Lidé jsou problém

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Ruské útoky na ukrajinskou energetickou síť ukázaly, jak moc neefektivní jsou některé složky ukrajinské protivzdušné obrany. Proto je podle Zelenského naprosto nezbytné provést změny.
V době, kdy se např. v Kyjevě očekávají teploty až mínus devatenáct stupňů, premiér Denys Šmyhal oznámil, že opravárenské čety pracují na plné obrátky a dělají, co mohou, aby opravily co největší úseky energetické sítě. Na slova Denyse Šmyhala upozornila agentura Reuters.
Zelenskyj v této souvislosti vynadal starostovi Kyjeva Vitaliji Kličkovi, ale i starostům dalších měst. Naznačil, že pro obranu svých obyvatel nedělají dost. „Hlavní město zůstává jednou z nejproblematičtějších oblastí – značný počet budov je bez tepla,“ nechal se slyšet Zelenskyj.
„V první řadě jsem vděčný všem opravářským četám, energetickým společnostem, městským službám a Státní záchranné službě Ukrajiny, které pracují opravdu efektivně a včas a pomáhají lidem. … Podrobně jsme probrali zprávy ze Sumské, Charkovské a Poltavské oblasti, kde je v současnosti dodávka elektřiny nejproblematičtější. Ne všechny komunity řeší své problémy včas a z toho je třeba vyvodit závěry,“ napsal Zelenskyj na telegramu. Anglicky mluvícím čtenářům jeho slova přinesla televize Sky News.
Dodal, že reakce některých místních úřadů byly „často příliš pozdě“ a že letectvo „by mělo také jednat mnohem rychleji“ k ochraně regionů. „Každý vedoucí představitel komunity a odpovědná služba musí věnovat skutečnou pozornost tomu, co se děje s budovami a se sítěmi,“ řekl. „Monitorujeme situaci na všech úrovních a lidé budou osobně zodpovědní.“
Podle prezidenta není třeba měnit jen systém protivzdušné obrany.
„Ale to je jen jeden z prvků obrany, který potřebuje změny, a změny přicházejí. Týká se to i dohledu nad zásobováním frontové linie drony, zbraněmi a především personálem. Klíčovým problémem jsou skutečně lidé: jejich výcvik a samotné doplňování brigád. Ministr obrany Ukrajiny spolu s vojenským velením připravuje nezbytná rozhodnutí – opatření, která posílí Ukrajinu a vyřeší stávající problémy. Je příliš brzy na to, abychom se o podrobnosti dělili veřejně. Jakmile budou rozhodnutí plně rozpracována, Ministerstvo obrany Ukrajiny a naše armáda je představí veřejnosti,“ uvedl ukrajinský prezident.
Zelenskyj poděkoval všem partnerům Ukrajiny, kteří jí pomáhají nejen při řešení stávající energetické krize.
