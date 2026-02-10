Ministr Tejc: Konečně získáme nástroj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Vláda schválila návrh zákona, který zavádí nový mechanismus odčerpávání majetku pocházejícího z trestné činnosti v případech, kdy tento majetek nelze postihnout prostřednictvím standardních trestních sankcí.
Nová právní úprava provádí čl. 16 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1260 o vymáhání a konfiskaci majetku, kterou je Česká republika povinna implementovat do listopadu 2026. Přijetím návrhu vláda rovněž naplňuje opatření Národní strategie pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu na léta 2025–2027 a plní strategické cíle Koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2030.
Jde o důležitý krok k tomu, aby stát mohl účinněji reagovat na případy, kdy je zřejmé, že majetek pochází z trestné činnosti, ale nelze jej zabrat běžnými trestními nástroji. Nově zavedené trestní řízení umožní, aby byl podezřelý majetek odčerpán i tehdy, když sice nebude možné zjistit konkrétní zdrojový trestný čin ( například z důvodu nespolupráce orgánů v cizí zemi), ale soud bude mít za vysoce pravděpodobné, že majetek pochází z trestné činnosti. Typicky tehdy, když bude existovat nepoměr mezi příjmy podezřelé osoby a jejími majetkovými poměry. Získáme konečně nástroj proti legalizaci výnosů prostřednictvím tzv. průtokových účtů,“ uvedl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc.
Nová úprava umožní zahájit zvláštní řízení o odčerpání majetku (řízení in rem) po skončení trestní věci, pokud byl zajištěn podezřelý majetek alespoň v hodnotě 1 milionu Kč (nebo nižší v případě trestné činnosti spáchané ve prospěch organizované zločinecké skupiny)) a dosavadní trestní sankce, jako je propadnutí nebo zabrání majetku, v jeho případě nelze použít. Řízení se zaměřuje na majetek, nikoli na vinu konkrétní osoby.
