České dráhy. Modernizovaná ČD Lounge na pražském hlavním nádraží

Cestující na pražském hlavním nádraží mohou ode dnešního dne opět využívat ČD Lounge. Tato čekárna prošla kompletní rekonstrukcí, která přinesla výrazné rozšíření, zvýšení kapacity a nově také vznik Business zóny. Komfortní zázemí pro čekání na vlak nabízí klidné prostředí, moderní design a řadu služeb zdarma. Rekonstrukce pražské ČD Lounge trvala čtyři měsíce a přinesla nejen nový vzhled, ale především výrazné rozšíření prostoru a navýšení kapacity z původních 24 na 76 míst. Cílem úprav bylo vytvořit reprezentativní, moderní a klidné prostředí.
„Modernizace ČD Lounge na pražském hlavním nádraží je dalším krokem ke zvyšování komfortu cestování s Českými drahami. Chceme, aby cestující vnímali cestu vlakem jako komplexní službu, která začíná už na nádraží. Nová podoba lounge nabízí příjemné prostředí, dostatek prostoru i služby, které odpovídají současným nárokům,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.
Součástí ČD Lounge je nově Business zóna, která nabízí ještě vyšší míru soukromí a komfortu v částečně oddělených boxech. K dispozici je dostatek zásuvek pro dobíjení cestovní elektroniky a bezplatné Wi-Fi připojení. Příjemnou atmosféru navozuje designový prvek v podobě mechové stěny, která do interiéru přináší kousek přírody. V interiéru jsou použité další ušlechtilé materiály, např. přírodní kámen na pracovní desky. Většina sedacího nábytku je od tradičního českého výrobce TON, z jehož produkce pochází i legendární židle „tonetka“. Také další designové prvky, např. osvětlení, pocházejí od českých výrobců.
„Rozšířená ČD Lounge nabízí cestujícím klidné zázemí pro práci i odpočinek před cestou. Nově vzniklá Business zóna a celkové uspořádání prostoru reagují na rozdílné potřeby našich zákazníků, od klidného odpočinku před cestou přes práci na notebooku až po cestování s dětmi,“ doplňuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.
V modernizované ČD Lounge mají cestující k dispozici řadu služeb zdarma. Součástí nabídky je káva s pravidelnou obměnou značek včetně lokálních pražíren, doplněná drobným sladkým pohoštěním, nealkoholické nápoje a v Business zóně také welcome drink. Pro cestující s dětmi jsou u personálu k dispozici k vypůjčení dětské hry a knížky, které lze zakoupit v ČD Fanshop.
Do ČD Lounge Praha mají přístup cestující s platným jízdním dokladem podle tarifu ČD nebo s mezinárodní jízdenkou: cestující do 1. vozové třídy nebo s místenkou do 2. vozové třídy, držitelé aplikace IN 100 ve všech variantách, cestující s dětmi do 10 let, těhotné ženy a osoby s průkazem ZTP nebo ZTP-P.
Modernizace přišla na zhruba 5 milionů korun. České dráhy provozují ČD Lounge také ve stanicích Brno hl.n. a Olomouc hl.n.
