České dráhy. Modernizovaná ČD Lounge na pražském hlavním nádraží

10.02.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

ČD Lounge na pražském hlavním nádraží prošla kompletní rekonstrukcí, která přinesla výrazné rozšíření, zvýšení kapacity a nově také Business zónu.

Foto: red
Popisek: ČD - logo

Cestující na pražském hlavním nádraží mohou ode dnešního dne opět využívat ČD Lounge. Tato čekárna prošla kompletní rekonstrukcí, která přinesla výrazné rozšíření, zvýšení kapacity a nově také vznik Business zóny. Komfortní zázemí pro čekání na vlak nabízí klidné prostředí, moderní design a řadu služeb zdarma. Rekonstrukce pražské ČD Lounge trvala čtyři měsíce a přinesla nejen nový vzhled, ale především výrazné rozšíření prostoru a navýšení kapacity z původních 24 na 76 míst. Cílem úprav bylo vytvořit reprezentativní, moderní a klidné prostředí.

„Modernizace ČD Lounge na pražském hlavním nádraží je dalším krokem ke zvyšování komfortu cestování s Českými drahami. Chceme, aby cestující vnímali cestu vlakem jako komplexní službu, která začíná už na nádraží. Nová podoba lounge nabízí příjemné prostředí, dostatek prostoru i služby, které odpovídají současným nárokům,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Součástí ČD Lounge je nově Business zóna, která nabízí ještě vyšší míru soukromí a komfortu v částečně oddělených boxech. K dispozici je dostatek zásuvek pro dobíjení cestovní elektroniky a bezplatné Wi-Fi připojení. Příjemnou atmosféru navozuje designový prvek v podobě mechové stěny, která do interiéru přináší kousek přírody. V interiéru jsou použité další ušlechtilé materiály, např. přírodní kámen na pracovní desky. Většina sedacího nábytku je od tradičního českého výrobce TON, z jehož produkce pochází i legendární židle „tonetka“. Také další designové prvky, např. osvětlení, pocházejí od českých výrobců.

„Rozšířená ČD Lounge nabízí cestujícím klidné zázemí pro práci i odpočinek před cestou. Nově vzniklá Business zóna a celkové uspořádání prostoru reagují na rozdílné potřeby našich zákazníků, od klidného odpočinku před cestou přes práci na notebooku až po cestování s dětmi,“ doplňuje Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.

V modernizované ČD Lounge mají cestující k dispozici řadu služeb zdarma. Součástí nabídky je káva s pravidelnou obměnou značek včetně lokálních pražíren, doplněná drobným sladkým pohoštěním, nealkoholické nápoje a v Business zóně také welcome drink. Pro cestující s dětmi jsou u personálu k dispozici k vypůjčení dětské hry a knížky, které lze zakoupit v ČD Fanshop.

Do ČD Lounge Praha mají přístup cestující s platným jízdním dokladem podle tarifu ČD nebo s mezinárodní jízdenkou: cestující do 1. vozové třídy nebo s místenkou do 2. vozové třídy, držitelé aplikace IN 100 ve všech variantách, cestující s dětmi do 10 let, těhotné ženy a osoby s průkazem ZTP nebo ZTP-P.

Modernizace přišla na zhruba 5 milionů korun. České dráhy provozují ČD Lounge také ve stanicích Brno hl.n. a Olomouc hl.n.

