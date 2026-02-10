Policie ČR: Den bezpečnějšího internetu

Letošní ročník se zaměřuje na psychickou pohodu dětí s úderným heslem: „To nevymažeš!“ Policie ČR se prevenci kyberkriminality věnuje dlouhodobě. Děti, senioři i běžní uživatelé se totiž stále častěji setkávají s podvody, kyberšikanou či zneužitím osobních údajů. Hlavním cílem je naučit veřejnost – a především děti – jak nebezpečí včas rozpoznat a správně na něj reagovat.
Virtuální svět jako zrcadlo reality
S internetem je to jako s každým jiným nástrojem: musíme se s ním naučit pracovat tak, aby nám sloužil a neškodil. Naše chování online by mělo zrcadlit to, jak se chováme v běžném životě:
- Na ulici se nesvěřujeme cizím lidem jen proto, že jsme osamělí.
- Nedáme peníze nikomu, kdo nám na počkání slíbí dvojnásobek.
- Nesvlékáme se před cizím člověkem jen proto, že nám zalichotil.
- Neponižujeme ostatní jen proto, že se cítíme schovaní za anonymitou monitoru.
Bezpečí na síti není samozřejmost. Každý z nás může přispět k tomu, aby byl internet místem, kde se budeme cítit respektovaně a chráněně.
Aby pro vás byl internet bezpečným místem, držte se těchto základních zásad:
- Chovej se s rozumem: Na internetu nejsi sám, tvoje činy mají následky.
- Důvěřuj, ale prověřuj: Ne všechno v online světě je pravda. Přemýšlej, než něčemu uvěříš.
- Heslo je tvůj klíč: Nikomu ho nepůjčuj a dobře si ho hlídej.
- Sdílej s mírou: Co jednou na internet nahraješ, to už tam může zůstat navždy. (To nevymažeš!)
- Pozor na „kamarády“: Člověk na druhé straně displeje nemusí být tím, za koho se vydává.
- Respekt je základ: Buď online slušný. Kyberšikana bolí stejně jako ta skutečná.
Tisíce ohrožených dětí a zničených soukromí je realita, která se týká každého z nás. Jak jste na tom vy? V krátkém kvízu ZDE si to pojďte ověřit.
