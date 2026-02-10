Policie ČR: Den bezpečnějšího internetu

10.02.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day) je celoevropská iniciativa, která připomíná, že internet je sice skvělý pomocník, ale také prostor plný nástrah.

Policie ČR: Den bezpečnějšího internetu
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Letošní ročník se zaměřuje na psychickou pohodu dětí s úderným heslem: „To nevymažeš!“ Policie ČR se prevenci kyberkriminality věnuje dlouhodobě. Děti, senioři i běžní uživatelé se totiž stále častěji setkávají s podvody, kyberšikanou či zneužitím osobních údajů. Hlavním cílem je naučit veřejnost – a především děti – jak nebezpečí včas rozpoznat a správně na něj reagovat.

Virtuální svět jako zrcadlo reality

S internetem je to jako s každým jiným nástrojem: musíme se s ním naučit pracovat tak, aby nám sloužil a neškodil. Naše chování online by mělo zrcadlit to, jak se chováme v běžném životě:

  • Na ulici se nesvěřujeme cizím lidem jen proto, že jsme osamělí.
  • Nedáme peníze nikomu, kdo nám na počkání slíbí dvojnásobek.
  • Nesvlékáme se před cizím člověkem jen proto, že nám zalichotil.
  • Neponižujeme ostatní jen proto, že se cítíme schovaní za anonymitou monitoru.

Bezpečí na síti není samozřejmost. Každý z nás může přispět k tomu, aby byl internet místem, kde se budeme cítit respektovaně a chráněně.

Aby pro vás byl internet bezpečným místem, držte se těchto základních zásad:

  1. Chovej se s rozumem: Na internetu nejsi sám, tvoje činy mají následky.
  2. Důvěřuj, ale prověřuj: Ne všechno v online světě je pravda. Přemýšlej, než něčemu uvěříš.
  3. Heslo je tvůj klíč: Nikomu ho nepůjčuj a dobře si ho hlídej.
  4. Sdílej s mírou: Co jednou na internet nahraješ, to už tam může zůstat navždy. (To nevymažeš!)
  5. Pozor na „kamarády“: Člověk na druhé straně displeje nemusí být tím, za koho se vydává.
  6. Respekt je základ: Buď online slušný. Kyberšikana bolí stejně jako ta skutečná.

Tisíce ohrožených dětí a zničených soukromí je realita, která se týká každého z nás. Jak jste na tom vy? V krátkém kvízu ZDE si to pojďte ověřit.

