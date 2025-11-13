Hospodářská komora podporuje výzvu Eurochambres

Transpozice směrnice má být dokončena už v červnu 2026, dosud však nejsou známy ani základní obrysy jejího převedení do českého právního řádu. „Termín pro první povinný reporting vyplývající ze směrnice je doslova za rohem, přesto zatím nevíme, jak budou nové povinnosti v praxi vypadat. Proto podporujeme požadavek prezidenta Eurochambres, aby Evropská komise zvážila odklad účinnosti a otevřela prostor pro racionální implementaci,“ uvedla Alena Mastantuono, zástupkyně Hospodářské komory ČR v Bruselu.
Alena Mastantuono připomněla, že Hospodářská komora už v květnu společně se Svazem průmyslu a dopravy a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů upozornila, že aktuální načasování implementace směrnice o transparentnosti odměňování přispívá k nepřiměřené administrativní zátěži a představuje vážné riziko právních sporů, přičemž dopady pocítí především malé a střední firmy.
„Firmy sice deklarují rovnost na pracovišti, ale často ji nelze doložit daty. Většina podniků reálně nemá nastavené systémy, které by rovné odměňování měřily a vyhodnocovaly. Pravidla proto musí být realistická a podniky současně potřebují dostatek času na přípravu,“ řekla Jaroslava Rezlerová, předsedkyně Sekce zaměstnanosti a trhu práce HK ČR.
Hospodářská komora cíle směrnice, tedy rovné odměňování žen a mužů, plně podporuje. Zároveň však upozorňuje, že aktuální komplikovaná podoba normy může firmy vystavit další neodůvodněné regulací a nadměrné administrativní zátěži.
„Jen za poslední funkční období Evropská unie přijala tisíce právních aktů, z nichž velká část přinesla podnikatelům nové povinnosti a byrokratickou zátěž. I proto Hospodářská komora spustila iniciativu Byrokratický detox, která má systematicky identifikovat a omezovat nadměrné regulace. Směrnice o rovném odměňování je typickým příkladem, kdy dobrý záměr může při nevhodném nastavení skončit jako další neúměrná byrokratická vrstva dusící konkurenceschopnost,“ uvedl Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR.
Hospodářská komora podporuje požadavky Eurochambres na úpravy směrnice o transparentnosti odměňování a žádá, aby se nejen předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen obsahem dopisu prezidenta Vladimíra Dlouhého vážně zabývala. „Argumenty evropských podnikatelů vycházejí z každodenní reality firem napříč členskými státy. Společným cílem musí být férový pracovní trh i prosperita Evropy,“ uzavřel prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva