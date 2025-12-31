Hejtman Půta: Nová hala na posypovou sůl uspoří zhruba milion ročně

Projekt za 48 milionů korun bez DPH zvýší skladovací kapacitu na 10 tisíc tun, zefektivní nákup posypové soli a přinese každoroční úspory přibližně 1 milion korun. „Nová hala zvyšuje skladovací kapacitu posypových materiálů a umožní Silnicím LK efektivněji nakupovat sůl mimo zimní sezonu. Konkrétním výsledkem je úspora zhruba jeden milion korun ročně a lepší připravenost na zimní údržbu více než 2.000 kilometrů silnic II. a III. třídy,“ uvedl hejtman Martin Půta.
„Zimní údržba silnic II. a III. třídy stojí Liberecký kraj každoročně přibližně 150 milionů korun. Nová hala pomůže Silnicím LK rychleji reagovat a zajistit, aby byly krajské komunikace včas sjízdné během celé zimní sezony,“ dodal Jan Sviták, náměstek hejtmana pro dopravu.
„Technické zázemí a logistika jsou klíčové pro fungování zimní údržby. Nové skladovací kapacity umožňují lepší organizaci práce, nižší provozní náklady a pomohou zajistit spolehlivou připravenost silnic během celé zimní sezony,“ doplnil Daniel David, designovaný náměstek hejtmana pro dopravu, jenž do své funkce nastoupí v lednu příštího roku.
Společnost Silnice LK a.s. v roce 2025 dokončila revitalizaci areálu – deponie Růžodol v Liberci. Území, které v minulosti sloužilo jako plovárna a později jako deponie a sklad posypových materiálů, se dočkalo zásadní proměny.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Původní skladovací haly již nevyhovovaly technickým ani statickým požadavkům. Společnost proto nechala zpracovat odborné posudky a demoliční výměry a následně připravila veřejnou zakázku formou design & build (neboli vyprojektuj a postav). Vítězem zakázky se v lednu roku 2025 stala společnost CL-EVANS s.r.o., která stavbu dokončila a zkolaudovala v prosinci 2025. Celkové náklady činily 48 milionů korun bez DPH.
„Nová hala nabízí skladovací kapacitu až 10 tisíc tun posypového materiálu, což umožní efektivnější nákup zejména letní soli a přinese úsporu přibližně 1 milion korun ročně. Revitalizace areálu byla financována z vlastních prostředků společnosti Silnice LK a.s.,“ vysvětlil Petr Správka, předseda představenstva společnosti Silnice LK.
Kromě nové haly v Liberci–Růžodole provozuje společnost Silnice LK a.s. skladovací haly na posypový materiál také v Okrouhlé u Nového Boru, v Jablonci nad Nisou, Turnově, Přepeřích, Nové Vsi nad Nisou, Frýdlantu, České Lípě, Semilech a Hrabačově. Díky tomuto rozmístění má společnost logistické zázemí pro zimní údržbu strategicky rozložené napříč Libereckým krajem.
Silnice LK a.s. zajišťují zimní údržbu silnic II. a III. třídy v délce přes 2.000 kilometrů a disponují přibližně 100 kusy techniky a 10 údržbovými středisky.
Více informací o zimní údržbě najdete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.