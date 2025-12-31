Hejtman Půta: Nová hala na posypovou sůl uspoří zhruba milion ročně

31.12.2025 6:23 | Monitoring
autor: PV

Krajská společnost Silnice LK dokončila v Liberci–Růžodole výstavbu nové moderní haly na posypové materiály.

Hejtman Půta: Nová hala na posypovou sůl uspoří zhruba milion ročně
Foto: archiv hejtmana
Popisek: hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK)

Projekt za 48 milionů korun bez DPH zvýší skladovací kapacitu na 10 tisíc tun, zefektivní nákup posypové soli a přinese každoroční úspory přibližně 1 milion korun. „Nová hala zvyšuje skladovací kapacitu posypových materiálů a umožní Silnicím LK efektivněji nakupovat sůl mimo zimní sezonu. Konkrétním výsledkem je úspora zhruba jeden milion korun ročně a lepší připravenost na zimní údržbu více než 2.000 kilometrů silnic II. a III. třídy,“ uvedl hejtman Martin Půta.

„Zimní údržba silnic II. a III. třídy stojí Liberecký kraj každoročně přibližně 150 milionů korun. Nová hala pomůže Silnicím LK rychleji reagovat a zajistit, aby byly krajské komunikace včas sjízdné během celé zimní sezony,“ dodal Jan Sviták, náměstek hejtmana pro dopravu.

„Technické zázemí a logistika jsou klíčové pro fungování zimní údržby. Nové skladovací kapacity umožňují lepší organizaci práce, nižší provozní náklady a pomohou zajistit spolehlivou připravenost silnic během celé zimní sezony,“ doplnil Daniel David, designovaný náměstek hejtmana pro dopravu, jenž do své funkce nastoupí v lednu příštího roku.

Bc. Martin Půta

  • SLK
  • hejtman
Společnost Silnice LK a.s. v roce 2025 dokončila revitalizaci areálu – deponie Růžodol v Liberci. Území, které v minulosti sloužilo jako plovárna a později jako deponie a sklad posypových materiálů, se dočkalo zásadní proměny.

Původní skladovací haly již nevyhovovaly technickým ani statickým požadavkům. Společnost proto nechala zpracovat odborné posudky a demoliční výměry a následně připravila veřejnou zakázku formou design & build (neboli vyprojektuj a postav). Vítězem zakázky se v lednu roku 2025 stala společnost CL-EVANS s.r.o., která stavbu dokončila a zkolaudovala v prosinci 2025. Celkové náklady činily 48 milionů korun bez DPH.

„Nová hala nabízí skladovací kapacitu až 10 tisíc tun posypového materiálu, což umožní efektivnější nákup zejména letní soli a přinese úsporu přibližně 1 milion korun ročně. Revitalizace areálu byla financována z vlastních prostředků společnosti Silnice LK a.s.,“ vysvětlil Petr Správka, předseda představenstva společnosti Silnice LK.

Kromě nové haly v Liberci–Růžodole provozuje společnost Silnice LK a.s. skladovací haly na posypový materiál také v Okrouhlé u Nového Boru, v Jablonci nad Nisou, Turnově, Přepeřích, Nové Vsi nad Nisou, Frýdlantu, České Lípě, Semilech a Hrabačově. Díky tomuto rozmístění má společnost logistické zázemí pro zimní údržbu strategicky rozložené napříč Libereckým krajem.

Silnice LK a.s. zajišťují zimní údržbu silnic II. a III. třídy v délce přes 2.000 kilometrů a disponují přibližně 100 kusy techniky a 10 údržbovými středisky.

Více informací o zimní údržbě najdete ZDE.

Zdroje:

https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/zimni-udrzbu-komunikaci-opet-zajisti-krajska-spolecnost-silnice-lk-n584412.htm

