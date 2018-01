Hospodářská komora požaduje zrušení mýtného tendru

„Vážíme si toho, že Hospodářská komora byla přizvána do pracovního jednání o budoucnosti zadávacího řízení na správce mýtného systému na další desetileté období, nicméně už od roku 2014 jsme ministerstvo opakovaně upozorňovali na zpoždění prací při přípravě systému mýta související s nečinností projektového týmu i pracovních skupin a žádali, aby resort k rozvoji mýtného systému vypracoval koncepční materiál. Pokládáme za nepřijatelné, aby státní koncepci mýta určoval vítěz zadávacího řízení,“ uvedl předseda Dopravní sekce Hospodářské komory Emanuel Šíp s tím, že se tak současným problémům s mýtným tendrem, kterými se zabývá už i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, dalo předejít.

Ministr dopravy se rovněž nechal v médiích slyšet, že na prosincové schůzce této skupiny zdůraznil, že tendr běží a není proto možné v jeho průběhu měnit základní parametry, jako je například rozsah zpoplatnění na silnici I. třídy. S rozšířením zpoplatnění silnic I. třídy po roce 2019 o dalších 910 km ale Hospodářská komora nesouhlasí dlouhodobě, protože takové rozhodnutí, které nebylo nijak projednáno s podnikatelským sektorem a veřejností, negativně dopadne na dopravní podnikatele. Ministerstvo ale názor odborné veřejnosti přehlíželo.

V reakci na požadavek ministra dopravy, aby kritici ministerstvu sdělili, jak má postupovat v případě zrušení tendru, Šíp dnes dodal, že je na pováženou, pokud ministerstvo už před vypsáním tendru postup případného jeho zrušení nepromyslelo.

„Rozšíření mýta o 900 km dalších úseků silnic I. třídy je zbytečným krokem, který také může vést k zesílení kamionové dopravy v centrech měst a obcí,“ doplnil Šíp jeden z důvodů, proč je nezbytné takové rozšíření mýta odmítnout.

Ostatně také posudek odborného poradce ministerstvu mimo jiné jednoznačně doporučoval, aby se mýto optimálně rozšířilo pouze o 474,1 km na silnicích první třídy s tím, že by to měly být výhradně úseky, které nahrazují chybějící úseky dálnic. „Existují-li cesty, jak zrušit rozšíření mýta na další silnice I. třídy, případně omezit je pouze na rozsah 474,1 km silnic nahrazujících chybějící dálnice, aniž by bylo nutné zrušit mýtný tendr, je čas, aby ministerstvo dopravy tyto cesty navrhlo. Potom by bylo možné hledat konsensus o dalším postupu,“ uzavřel Šíp.

Psali jsme: NKÚ: Skoro třetinu z vybraných peněz z mýtného systému spolkly náklady na jeho vybudování a provoz Výběr mýta od kamionů loni stoupl na rekordních 10,4 miliardy Kč, bez jediného dne výpadku MD: Pracovní skupina bude řešit rizika zrušení mýtného tendru a zmírnění dopadů rozšíření mýta Hospodářská komora: Chceme snížení byrokracie a lepší podmínky pro podnikání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva