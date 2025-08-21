Pravda o srpnu 1968? Historik vysvětlil, co a proč tvrdí média

Česko i Slovensko si ve čtvrtek připomíná výročí 21. srpna 1968, kdy vpád vojsk Varšavské smlouvy ukončil snahy o demokratizaci tehdejšího Československa. Eduard Chmelár tvrdí, že výročí je každoročně zneužíváno pro šíření protiruských nálad.
Která herečka je lepší?
Anketa
Která herečka je lepší?
„Tak nám opět začal každoroční festival rusofobie a šovinismu, a letos má opravdu bizarní podobu. Mainstreamová média se úplně utrhla ze řetězu,“ tvrdí Chmelár a jmenuje například server Aktuality.sk. Ty vydaly prohlášení, ve kterém píší, že nejvyšší představitelé státu „jako by pod záštitou Ruska připravovali systémový převrat“ a straší lidi, že tu nechtějí „ruské tanky v ulicích ani kremelské emisary řídicí loutkovou vládu vlastizrádců“.
Jakési občanské sdružení zase začalo sbírat podpisy pro „referendum o přerušení diplomatických vztahů s Ruskem“. „A deník N zveřejnil hloupý článek s ještě hloupějším titulkem ‚Jednou okupant, navždy okupant‘, přičemž nám zapomněl poradit, zda máme toto heslo uplatnit i na Německo...“ vypočítává Chmelár.
Přitom u jiných států se prý historická zkušenost takto nezneužívá. „Například Nitru v srpnu 1968 zcela obsadili Maďaři, kteří nás předtím napadli v roce 1919 a v roce 1939. Kdybychom měli nenávidět každý stát, který nás kdy napadl, historické prvenství by patřilo Německu, které se k nám opět chová arogantně a povýšeně a které chce mít opět nejsilnější armádu v Evropě – dosud vždy, když se o to pokusilo, vyústilo to ve válku, a to dvakrát ve světovou. Toho bychom se dnes měli bát více. Zapomínáme totiž, že to, co nejvíce ohrožuje malé státy, jako jsme my, nejsou záměry nepřítele, ale hegemona v dané oblasti,“ varuje historik.
Lidé by si podle něj měli uvědomit, že součástí zkušenosti z roku 1968 je fakt, že nejvíce Československo vždy potopili jeho vlastní spojenci. „V roce 1938 nás v Mnichově zradili západní spojenci. A v roce 1968 nás napadlo pět našich spojenců z Varšavské smlouvy. Představa, že se nám už nic nemůže stát, že nás nyní chrání NATO, je stejně naivní jako byli kdysi naši státní představitelé, kteří slepě důvěřovali svým tehdejším spojencům,“ má jasno Chmelár.
Rusofobní nálady v období výročí je podle Chmelára zneuctění obětí 21. srpna 1968 a jsou také záměrným potlačením a deformací historické paměti. „Abychom zapomněli na podstatu pražského jara a spojovali ji pouze s ruskými tanky. Abychom zapomněli na nebývalou soudržnost společnosti, na rozšíření demokracie i do ekonomické sféry, na úctu ke každému člověku a na náš největší experiment, který inspiroval světové dějiny – na socialismus s lidskou tváří. Abychom zapomněli, že jsme se měli lépe a že se můžeme mít lépe. Nenávidět Východ a nevšímat si, že jste se stali vazaly Západu – to je heslo moderní páté kolony, která by nás prodala za mísu čočky,“ dodává Chmelár.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič