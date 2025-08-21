Hejtmanka Pecková: Na východě Evropy zní sirény, u nás vzniká prostor pro klid

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Sokolu.

Hejtmanka Pecková: Na východě Evropy zní sirény, u nás vzniká prostor pro klid
Sokol spojuje lidi napříč zeměmi.

Zatímco na východě Evropy zní sirény, u nás vzniká prostor pro klid, sílu a načerpání energie. Ve dnech 17.–25. srpna se koná mezinárodní seminář sokolské všestrannosti, který organizuje Sokol Křivoklát (pod župa Budečská).

V rámci toho probíhá speciální školení pro ukrajinské sokolské cvičitelky, mezi nimi jsou ale i české a slovenské zástupkyně. Vzdělávají se nejen v praktických a metodických dovednostech sokolské výchovy, ale sdílejí zkušenosti, posilují komunitní vazby a hlavně sdílí radost z pohybu a práce s dětmi.

Dnes jsem se s účastnicemi a účastníky semináře setkala v Tyršově domě - srdci českého Sokola. Na setkání nechyběl ani Velvyslanec UA v ČR Vasyl Zvarych, ředitelka Českého centra Kyjev Tereza Soušková a starostka Sokolskej únie Slovenska Adriana Šarudiová.

Moc ráda jsem tenhle krásný a důležitý mezinárodní projekt podpořila z Fondu hejtmanky.

