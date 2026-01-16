Hospodářská komora varuje před možnými dopady návrhu zákona o obalech

Poslanecký návrh zákona o obalech (sněmovní tisk č. 73), který v pondělí projedná vláda, považuje Hospodářská komora za zásadně koncepčně chybný, ekonomicky neodůvodněný a systémově destabilizující zásah do funkčního systému nakládání s odpady v Česku. Aktuální znění návrhu, který usiluje o povinné zálohování PET lahví a nápojových plechovek, podle Komory neřeší řadu dříve vznesených výhrad a neobsahuje ani potřebnou analýzu ekonomických dopadů.
Hospodářská komora proto vyzývá vládu ČR, aby k tomuto návrhu zaujala nesouhlasné stanovisko a soustředila se na návrh vlastního komplexního řešení, které bude vycházet ze skutečných dat, zohlední specifika českého trhu i dosavadní investice a bude projednáno v širokém dialogu se všemi dotčenými aktéry. Podle Hospodářské komory je aktuální návrh v podstatě jen rozpracování původního kontroverzního řešení, které se nepodařilo prosadit v minulém volebním období. Zároveň ohrožuje stabilitu stávajícího systému třídění, který v Česku dlouhodobě dosahuje velmi dobrých výsledků.
Komora upozorňuje, že návrh není doprovázen důkladnou analýzou dopadů na podnikatele, obce ani spotřebitele a nereflektuje rizika, na která opakovaně upozorňovaly podnikatelské organizace. Podle Hospodářské komory hrozí, že zavedení navrhovaného systému povinného zálohování zmaří nebo významně oslabí investice firem i obcí do existující infrastruktury sběru a třídění, včetně třídících linek, a povede k zvýšení nákladů, mimo jiné i v podobě vyšších poplatků za odpady.
„Místo zavádění povinného zálohového systému by měla být prioritou podpora a rozvoj stávajícího systému třídění komunálních odpadů, který je v evropském srovnání nadprůměrně kvalitní. Vhodnější je investovat do osvěty, zahušťování a modernizace stávající sběrné sítě a do třídících technologií, případně zohlednit inovativní nástroje, jako je digitální zálohovací systém. Je nezbytné seriózně porovnat nákladovou efektivitu různých řešení, než se stát vydá cestou nejdražší možné varianty,“ doplnil předseda Sekce životního prostředí HK ČR Jan Mraček.
Hospodářská komora zároveň připomíná, že Česko již dnes dosahuje velmi dobrých výsledků v oblasti sběru a recyklace obalů a v řadě parametrů naplňuje či překračuje evropské cíle. Povinné zálohování pouze dvou konkrétních typů obalů, navíc prostřednictvím centrálního monopolního operátora, podle ní může deformovat trh s druhotnými surovinami, oslabit konkurenci a zvýšit náklady celého systému, aniž by přineslo přiměřený přínos pro životní prostředí.
Hospodářská komora sdružuje podnikatele napříč obory, regiony i velikostí firem. Je proto přirozené, že uvnitř členské základny existují i firmy, které zálohování podporují nebo v něm vidí příležitost a vznášejí k návrhu zákona odlišné názory. Tyto postoje Komora považuje za zcela legitimní vyjádření konkrétních podnikatelských zájmů.
Oficiální stanovisko Hospodářské komory však reflektuje především zájmy převážné většiny členů a má vědomý přesah do obhajoby širších národohospodářských a celospolečenských zájmů, zejména ve vztahu k dopadům na obce, domácnosti a stabilitu systému odpadového hospodářství.
„Hospodářská komora ČR je připravena aktivně spolupracovat s vládou ČR, Parlamentem, podnikatelskými svazy, samosprávami i odbornou veřejností na tom, aby vzniklo systémové a odbornými analýzami podložené řešení. Takové, které ochrání konkurenceschopnost českých firem, zbytečně nezatíží spotřebitele ani obce a zároveň naplní environmentální cíle efektivně a bez zbytečných rizik,“ uzavřel prezident HK ČR Zdeněk Zajíček.
