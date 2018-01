Hygienická stanice hl. m. Prahy: Počet akutních respiračních infekcí v Praze dále stoupá

„Počet nemocných postupně dosahuje hodnot, které jsme registrovali v předvánočním období. O epidemii ale zatím stále nejde,“ vysvětluje ředitel HSHMP Jan Jarolímek. Nejvíce nemocných ARI v Praze je nedále mezi dětmi ve věku 0-5 let. Následuje skupina mladých lidí ve věku 15 – 24 let.

Z dosud prováděných vyšetření stále ještě převažují respirační viry jako například rhinoviry či coronaviry. „Pozvolna však stoupá i záchyt obou typů chřipkových virů, A i B. Ty jsou však zachycovány ojediněle. Výskyt závažného průběhu chřipky jsme v Praze ve druhém kalendářním týdnu zatím neevidovali,“ doplňuje Jarolímek.

Jak tedy poznáme pravou chřipku? "Na rozdíl od běžné virózy vás u chřipky zaskočí její rychlý nástup – náhle nemůžete udělat ani krok, příšerně vás bolí klouby a teplota je nad 38 stupni C. Ostatní příznaky chřipky jsou podobné viróze. Chřipka je jedním z nejčastějších lidských onemocnění, ale nikdy by se neměla podceňovat. Za loňskou chřipkovou sezónu zemřelo jen v Praze 29 osob," říká šéf pražských hygieniků.

Existují nějaká účinná hygienická opatření proti chřipce? "Vyhnout se kontaktu s nemocnými osobami. Stačí jeden člověk – například z početnější rodiny, který onemocní a nákazu přenese i na další osoby. Z dalších preventivních opatření je ještě možné zmínit pravidelné mytí rukou mýdlem a vodou. Neumytýma rukama by se lidé rozhodně neměli dotýkat očí, nosu a úst, V neposlední řadě se vyplatí dbát na pestrou stravu a dostatek odpočinku. Na očkování by už v tuto chvíli mohlo být pozdě, organismus by si před možným příchodem chřipkové epidemie nemusel vytvořit dostatečné množství protilátek," uzavírá Jarolímek.

Níže HSHMP uvádí také 2 grafy s vývojem hlášení ARI za hlavní město Prahu a to v rozdělení podle věkových skupin (první graf) a poté ve srovnání s rokem předchozím (druhý graf) v 2. týdnu, tj. od 8. do 4. ledna.

autor: Tisková zpráva