Hygienická stanice hl. m. Prahy: Vzestup počtu akutních respiračních infekcí v Praze dále pokračuje

V Praze stále vzrůstá počet nemocných akutními respiračními infekcemi (ARI). Potvrzují to nejaktuálnější data Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP) za třetí kalendářní týden roku 2018, tj. období 15. – 21. ledna. Nejvíce postiženou skupinou jsou děti ve věku 0 – 5 let.

„V hlavním městě již byly hlášeny 2 závažné průběhy onemocnění chřipkou. Jednalo se o sedmačtyřicetiletou ženu, u které typ chřipky dosud nebyl určen a jedenašedesátiletou ženu – cizinku. U té byla zachycena chřipka A/H1N1 pdm. Obě ženy musely být hospitalizovány na ARO,“ informuje ředitel HSHMP Jan Jarolímek.

Dle hlášení Národní referenční laboratoře jsou v rámci Česka dosud izolovány chřipka A – vždy subtyp A/H1, dále chřipka B, zcela převažuje linie Yamagata. V rámci Česka bylo hlášeno již 16 klinicky závažných případů chřipky vyžadujících intenzivní péči, z nichž ve 4 případech došlo k úmrtí (všichni ve skupině od 60 let věku).

V severní a jihozápadní Evropě nemocnost stále postupně narůstá, další státy již hlásí plošnou epidemii.

HSHMP predikuje, že nemocnost bude v následujících týdnech dále stoupat. Nemocní by měli již od prvních příznaků onemocnění zůstat doma v izolaci a po dobu svého infektu by se měli vyvarovat kontaktu zejména s rodinnými příslušníky nad 60 let věku, neboť v této věkové skupině může onemocnění chřipkou mít závažný průběh a končit fatálně.

Jak tedy poznáme pravou chřipku? "Na rozdíl od běžné virózy vás u chřipky zaskočí její rychlý nástup – náhle nemůžete udělat ani krok, příšerně vás bolí klouby a teplota je nad 38 stupni C. Ostatní příznaky chřipky jsou podobné viróze. Chřipka je jedním z nejčastějších lidských onemocnění, ale nikdy by se neměla podceňovat. Za loňskou chřipkovou sezónu zemřelo jen v Praze 29 osob," říká šéf pražských hygieniků.

Existují nějaká účinná hygienická opatření proti chřipce? "Vyhnout se kontaktu s nemocnými osobami. Stačí jeden člověk – například z početnější rodiny, který onemocní a nákazu přenese i na další osoby. Z dalších preventivních opatření je ještě možné zmínit pravidelné mytí rukou mýdlem a vodou. Neumytýma rukama by se lidé rozhodně neměli dotýkat očí, nosu a úst, V neposlední řadě se vyplatí dbát na pestrou stravu a dostatek odpočinku. Na očkování by už v tuto chvíli mohlo být pozdě, organismus by si před možným příchodem chřipkové epidemie nemusel vytvořit dostatečné množství protilátek," uzavírá Jarolímek.

Níže HSHMP uvádí také 2 grafy s vývojem hlášení ARI za hlavní město Prahu a to v rozdělení podle věkových skupin (první graf) a poté ve srovnání s rokem předchozím (druhý graf) ve 3. týdnu, tj. od 15. do 21. ledna.

Psali jsme: Hygienická stanice hl. m. Prahy: Proti pneumokokem vyvolanému zápalu plic existuje očkování Hygienická stanice hl. m. Prahy: Počet akutních respiračních infekcí v Praze dále stoupá Poznatek hygieniků: Kvalita fritovacích olejů je v Praze dobrá Nové Krajské centrum sdílení dobré praxe v oblasti školního stravování v Praze vznikne za aktivní účasti hygieniků

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva