ICOMOS: Opravit Výtoňský most je správné rozhodnutí

“Záchrana mostu je prioritní, rozhodnutí o rozdělení na samostatnou opravu mostní konstrukce a ostatní práce představuje moudré řešení. Nabízíme českému státu podporu a zajištění odborných konzultací v procesu přípravy opravy této významné kulturní památky,” uvedl Martin Horáček, prezident ČNK ICOMOS, poradního orgánu UNESCO.
“Opravou mostu podle kritérií památkové péče zanikne problém s porušováním zákonné povinnosti péče vlastníka o kulturní památku, a konflikt s nedodržením mezinárodních smluv,” dodává Horáček.
Most je nedílnou součástí památky UNESCO, vztahuje se na něj Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. K jejímu dodržování se Česká republika zavázala spolu se zápisem Prahy na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, který sama iniciovala a aktivně o něj usilovala.
autor: Tisková zpráva