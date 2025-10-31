Stíhaný na Pankrác? Jurečka narazil, když si pustil pusu na špacír

Svérázné pojetí spravedlnosti předvedl dosluhující ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Trestně stíhaný člověk má podle něj rovnou mířit na Pankrác, ne do Strakovy akademie. Svým výrokem pominul fakt, že trestně stíhaný není totéž co odsouzený, a popřel presumpci neviny. Dostalo se mu vysvětlení, že dokonce i bolševici si na rozdíl od něj dali tu práci s vykonstruovaným soudem.

„V normální zemi by trestně stíhaný člověk mířil na Pankrác, ale u nás díky nové vládní koalici půjde do Strakovky. Soud běží od roku 2022. Odvolací soud řekl, že dva trestné činy se staly. Vrátil to městskému soudu. Jsme před finále, kdy mají zaznít tresty. A teď tomu Andrej Babiš s podporou parťáků uniká. To by se žádnému jinému občanovi této země nestalo,“ řekl dosluhující ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„V normální zemi by trestně stíhaný člověk mířil na Pankrác pouze v případě, že by podle § 67 trestního řádu soud, nebo v přípravném řízení soudce na návrh státního zástupce shledal, že existuje min. jeden ze tří důvodů, pro nějž by měl být trestně stíhaný vzat do vazby. V normální zemi platí zákony, Jurečko,“ zareagoval na síti X europoslanec Tomáš Kubín.

„V normální zemi by na Pankrác mířil odsouzený. Jen v totalitách a v představách Mariana Jurečky je trestně stíhaný totéž co odsouzený!“ vysvětlil Vít Blaha.

„Jste trestně stíhaní? Táhněte do vězení a zapomeňte na presumpci neviny,“ přidal se Ondřej Šmída. Vzápětí uvedl, že „Babiš není žádný svatoušek, a ať je klidně odsouzený, pokud to soud uzná“.

„Trestně stíhaný člověk automaticky ve vězení? No nevím, dokonce i bolševici si dali tu práci s vykonstruovaným soudem, ale MJ by se s takovými drobnostmi jako právo neztrácel čas,“ přisadil si Josef Kopecký.

 

Babiš , Jurečka , trestní právo , presumpce neviny

autor: Naďa Borská

