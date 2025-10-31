Zlé elity. Holec si zchladil žáhu

„Naše (j)elita se zbláznila,“ je titulek nejnovějšího komentáře Petra Holce, zveřejněného na platformě OPINIO.
Komentátor v něm píše o brutálním šoku z prohraných voleb, který má pro politiky končícího režimu Petra Fialy i jeho podporovatele spoustu forem. „Lidovecký traktorista Marian Jurečka žádá Petra Pavla o prezidentský puč. To filantrop a podnikatel Martin Vohánka chce rovnou přepsat výsledky voleb,“ uvádí Holec.
Dále píše o sociální bublině samozvaných „elit“ z byznysu, médií, umění či politiky, která se považuje za lepší lidi. A ti „mají nějakou vyšší povinnost vést ty horší“. Včetně toho zbavit je případně volebního práva, jak veřejně ráda přemýšlí dokumentaristka Olga Sommerová.
„Ta se tak vlastně sama kvalifikuje jako ‚antisystémačka‘, jestli si můžu vypůjčit oblíbený režimní mediální slovník,“ napsal komentátor.
Fiala v minulých volbách dostal esa, ale neuměl s nimi hrát
Vohánka však podle něj je z jiného těsta. „Je to podnikatel a selfmademan ze severu, díky vlastní píli a talentu miliardář. Na rozdíl od pražských intelektuálů, kteří podobnými lidmi rádi pohrdají, protože jim závidí, mám k takovým lidem respekt. Za obzorem se mi vzdaluje Jurečkův štědrý důchod a pořád za sebou nemám ani první miliardu! I proto se Vohánkovi omlouvám za tu slovní hříčku s (j)elitami,“ vysvětlil Holec.
Dále uvádí, že Vohánka je spoluzakladatel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, který stojí i za Deníkem N, nezávislým nejvíc ze všeho na realitě a rozumu. „NFNŽ je zlo, tečka. A taky cesta do pekla,“ zdůraznil komentátor.
Připomíná, že hnutí ANO chce zrušit hlavní změny penzijního systému, jimž fialovci lživě říkají „reforma“. V plánu má také zvýšení firemní daně. „A na rozdíl od Fialy Babiš taky nechce být ukrajinským premiérem. Už jen proto, že právě viděl, jak to Fialovi jasně prohrálo volby i navzdory permanentnímu lhaní a strašení,“ vysvětlil Holec.
Připomíná, že v roce 2017 Babiš zkoušel Piráty i ODS, s níž se zhruba dohodl i před volbami v roce 2021, jenže voliči nakonec rozdali karty jinak. „Esa“ dostal Fiala, který s nimi odehrál takovou partii, jako by držel samé cinknuté spodky.
Lidé volili podle peněženky
Od Vohánky ale nejde jen o povýšenou neschopnost a neochotu přiznat si jasnou volební prohru své vlády. „Zrovna u podnikatele překvapí, jak nevidí, že Fialova pětka právě národu předvedla, že ve své současné kondici a konstelaci prostě není schopná vládnout. V peněženkách to zjistila většina Čechů, kteří podle toho taky volili. Takové hodnoty jsme totiž fakt ještě nezažili!“ rozjel se komentátor.
A vysvětlil: „I naše (j)elita, jež se tak ráda ohání demokracií, zatímco má v hlavě totalitu, by konečně měla pochopit jednu věc: Češi právě v demokratických volbách rozdali vládní většinu vládě ANO, SPD a Motoristů, kterou si většina Čechů přeje i podle povolebního průzkumu.“ Holec pak dodal, co by udělal s těmi, kteří to stále ještě nechápou.
Celý komentář je k dispozici v rubrice Čistý řez Petra Holce na platformě OPINIO.
autor: Naďa Borská