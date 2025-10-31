ČEZ: Teplo z elektrárny Mělník proudí do Prahy už 30 let

Celá lokalita Mělník projde do roku 2030 zásadní proměnou. Stará zařízení nahrazují postupně nové, moderní nízkoemisní zdroje šetrné k životnímu prostředí. Skupina ČEZ tak pokračuje v dekarbonizaci českého teplárenství a zároveň udržení spolehlivých dodávek tepla i do dalších let. Kromě pravé části Prahy zásobuje elektrárna Mělník teplem i město Mělník a Neratovice, celkem na 250 000 zákazníků.
Stavba hlavního potrubí z Elektrárny Mělník do teplárny Třeboradice začala v roce 1988. O sedm let později byl napaječ do Prahy zprovozněn. V praxi jde o dvojici trubek o průměru 1,2 metru v uzavřeném okruhu, z nichž jedna slouží pro přenos topné horké vody směrem do Prahy a druhá pro návrat vody ochlazené z Prahy, to vše při tlaku až 2,5 MPa. Horkovod mezi Mělníkem a Třeboradicemi na okraji Prahy o délce 34 km pokračuje navazujícím potrubí až na jih Prahy, jde v současnosti o nejdelší horkovod v Česku. Tepelná energie se přenáší pomocí horké stlačené vody, teploty se podle ročního období pohybují od 90 do 140 °C. Na straně odběratele se voda ochladí (předá teplo) a vrací se při teplotě v rozmezí 55 až 65 °C. Voda v potrubí tepelného napaječe urazí za vteřinu vzdálenost přes dva metry při plném průtoku. Horká voda putuje do Prahy průměrně 8 hodin a za tuto dobu se ochladí o méně než 1 °C, ztráty při této dodávce obvykle nepřekračují 4 % (záleží na ročním období).
Praha díky horkovodu přestala spalovat uhlí
„Zprovoznění horkovodu z Mělníka do Prahy patří k nejdůležitějším energetickým krokům posledního půlstoletí. Zajistil další rozvoj města a umožnil Praze opustit spalování uhlí na svém území. Ještě předtím pocházela třetina tepla přímo z městských uhelných zdrojů. Jsem rád, že ČEZ pokračuje v přeměně mělnické lokality na nízkoemisní zdroje a tím zajišťuje spolehlivější a čistší dodávky tepla pro metropoli do dalších let,“ uvedl Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.
„Elektrárna Mělník je významný bod na energetické mapě České republiky. Zajišťuje jak výrobu elektřiny, tak dodávku tepla. Je největším dodavatelem tepla v Česku a my realizujeme investice do jeho čisté budoucnosti, aby si toto své postavení udržel i v nadále,“ Jan Kalina, člen představenstva ČEZ a ředitel divize obnovitelná a klasická energetika.
„Naším cílem je garantovat spolehlivé dodávky tepla na další desítky let. Vnímáme, že do budoucna je nezbytné snížit emisní zátěž a zároveň zachovat v největší možné míře to, co naši předchůdci vybudovali. Po kompletní transformaci budou v lokalitě Mělník sloužit jako náhrada uhlí paroplynové zdroje a zařízení na energetické využití odpadů, to vše doplněné o výkon v plynové kotelně a elektrokotlích,“ říká Miroslav Krpec, předseda představenstva společnosti Energotrans ze Skupiny ČEZ.
Více informací v tiskové zprávě: V Mělníku vznikne největší paroplynový teplárenský zdroj v Česku | Skupina ČEZ
Opravený kotel v Třeboradicích pomůže při letních odstávkách
O tom, že s teplem pro Prahu se počítá i do dalších let, svědčí nedávno zahájená rekonstrukce horkovodního kotle v Areálu Třeboradice na severním okraji metropole. Záložní teplárenský zdroj pro případ výpadku hlavního zdroje z Horních Počapel se nově stane základním dodavatelem tepla během letních měsíců. Horkovod z Mělníka tak díky zprovoznění kotelny může být přes léto odstaven a bude více času na jeho údržbu, než je jen jeden týden v roce, kdy probíhá pravidelná odstávka.
Více informací v tiskové zprávě: Třeboradický „kotel poslední záchrany“ se po rekonstrukci stane plnohodnotným výrobcem teplé vody pro Prahu | Skupina ČEZ
Lokalita Mělník do roku 2030 zcela skončí s výrobou elektřiny a tepla z uhlí. Celkové investice zde dosáhnou více než 50 miliard korun. Postupně budou postaveny a zprovozněny až tři paroplynové zdroje o celkovém elektrickém výkonu téměř 1200 MWe. Veškeré nové paroplynové zdroje budou připraveny i na budoucí využití vodíku. Na přelomu let 2027/2028 předpokládá ČEZ uvedení do zkušebního provozu zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO). V loňském roce byla do provozu uvedena fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 7,3 MWp umístěná na bývalé skládce uhlí „mělnické trojky“. Mezi další doplňkové technologie, s jejichž přípravou se v rámci transformace lokality počítá, patří například plynová kotelna, elektrokotle, akumulace tepla či bateriový systém na ukládání elektřiny. Ve spolupráci s Centrem výzkumu Řež, kterému poskytuje ČEZ místo a infrastrukturu, rozvíjí také unikátní technologie akumulace energie do roztavených solí. Lokalita Mělník se i díky těmto jedinečným projektům stane nejen v rámci Skupiny ČEZ, ale i v rámci ČR pomyslnou výkladní skříní energetiky.
Modernizace teplárenství je nezbytná, centrální zásobování teplem ale bude pokračovat
Na konec uhlí v českém teplárenství se Skupina ČEZ chystá dlouhodobě. Připravuje a staví nové nízkoemisní teplárny v hodnotě desítek miliard korun, jejichž provoz zajistí především biomasa a zemní plyn. Současně ČEZ usiluje o zachování systému centrálního zásobování teplem všude tam, kde jsou k tomu podmínky a kde dosáhne dohody s partnery na úrovni měst a krajů. Benefity modernizace teplárenství pro zákazníky jsou stabilní, ekologické a bezpečné dodávky tepla na další desítky let, pozitivní vliv na kvalitu ovzduší a minimální zátěž pro městské rozpočty.
Už nyní staví ČEZ nové moderní teplárny v Ústeckém kraji v Prunéřově, Tušimicích a Ústí nad Labem a také v Moravskoslezském kraji v Dětmarovicích. Součástí řešení je i využití tepla z jaderných elektráren, jehož příkladem může být fungující spojení Jaderné elektrárny Temelín s Českými Budějovicemi.
Věděli jste, že…?
- Elektrárna Mělník leží 13 kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy.
- Nejvzdálenější spotřebič tepla je od ohříváků společnosti Energotrans vzdálen 74,5 kilometru.
- Napaječ Mělník – Praha přechází po příhradových ocelových mostech 2x tok Vltavy a 4x železniční trať.
- Výroba a dodávka tepla probíhá nepřetržitě celý rok 24 hodin denně s výjimkou jednoho týdne v létě o prázdninách, kdy je prováděna plánovaná údržba napaječe.
autor: Tisková zpráva